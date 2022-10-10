Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По информации, обнародованной Кимом, могут быть еще удары.

"Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги, не пренебрегайте своей безопасностью", - написал он. Виталий Ким также обратился ко всем в Николаевской области с просьбой ограничить потребление электроэнергии в часы пик: 17:00–22:00.

"Нужно помочь другим регионам, потому что это единая система", - подчеркнул глава ОГА.

В Киеве и Киевской области украинцев также просят максимально ограничить использование электроприборов и потребление электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 понедельника, 10 октября

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