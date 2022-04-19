Корабли отступили на 200 км, а на суше уничтожены 28 врагов и 5 единиц техники, - ОК "Юг"
Оперативное командование обнародовало информацию об оперативной обстановке по состоянию на 18 апреля
Об этом ОК "Юг" сообщает на своей странице в Facebook.
"На Николаевщине актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов. Сложная ситуация с водоснабжением решается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей. На Херсонщине враг продолжает психологическое давление и грязную пропаганду среди гражданского населения, а на занятом рубеже обороняется и пытается наносить арты. удары по нашим позициям и по населенным пунктам с мирным населением.
Почти часовой штурм рашистами наших позиций в районе Александровки успеха не имел. Враг отступил на восстановление сил.
По результатам эффективных поражений нашими войсками вражеских сил уничтожены 28 рашистов и 5 единиц техники, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА.
В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка ракетных и десантных кораблей отодвинулась почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.
Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", - говорится в сообщении.
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