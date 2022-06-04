Корабли и подлодка РФ в Черном море имеют на вооружении около 40 крылатых ракет, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В Черном море в корабельной группировке врага 4 корабля и 1 подлодка, снаряженные 36 крылатыми ракетами, и 5 ВДК. Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются актуальными", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что оккупанты пытались проводить разведку позиций ВСУ. Украинские военные уничтожили беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10" и "более скромный квадрокоптер". Кроме того, ночью украинские подразделения уничтожили самоходную гаубицу "Мста-С", модернизированный БТР-82А и 10 оккупантов.

Утром, 4 июня, россияне нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Одесские области, в результате которого пострадали два человека.

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