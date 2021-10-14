Корабль ВМС "Балта", который терпел бедствие у Змииного, буксируют в Одессу
Личный состав корабля ВМС "Балта", который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть судна, доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо
Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.
Дополнительно задействовано личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть судна.
Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования в Одессе в сопровождении кораблей и катеров ВМС и предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры.
- Напомним, что 13 октября во время выполнения задач по назначению судно «Балта» терпело бедствие близ острова Змеиный .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное