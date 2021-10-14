Корабль ВМС "Балта", который терпел бедствие у Змииного, буксируют в Одессу

Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВСУ.

Дополнительно задействовано личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть судна.

Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования в Одессе в сопровождении кораблей и катеров ВМС и предприятия «Морская поисково-спасательная служба» Министерства инфраструктуры.

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