Корабль "Циклон" и ракетоносители в Азовском море: ВМС Украины объяснили тактику флота РФ

Об этом он рассказал в Медиацентре Украины .

Военный подчеркнул, что российское судно "Циклон" хоть и ходит в море, однако свои функции выполнять не может.

"Это обычный малый ракетный корабль серийного типа. По факту это просто платформа, которая должна выйти в море, запустить 8 ракет, имеющих дальность около двух тысяч километров, и спрятаться назад. Это единственный его функционал. Но даже на это он не способен", – сказал Плетенчук.

Спикер ВМС объяснил, что "Циклон" не прошел необходимые испытания.

"Это последний корабль, который они построили, надеюсь, во всех смыслах последний, в нашем временно оккупированном Крыму. И он не прошел государственные испытания по запуску ракет, невзирая на то, что он в строю уже фактически полгода, он и дальше их не запускает" , – рассказал военный.

По состоянию на 13:30 в Азовском море присутствуют два ракетоносителя с залпом – до 8 выстрелов.

"Ново наличие сейчас в Азовском море двух носителей. Общий залп там может составлять до восьми единиц, и один корабль боевой, кроме того", - пояснил Плетенчук.

Военный предполагает, что враг имеет такую тактику – периодическое перемещение своих кораблей между разными портами – Феодосия, Новороссийск, Севастополь.

"В Севастополь пытаются заходить как можно реже, потому что не чувствуют там того уровня безопасности, к которому они привыкли. Но все равно должны туда периодически заходить, в Севастополь, потому что загрузка "калибров" происходит там. Остальные корабли держатся ближе к новороссийской базе. И периодически они стали заходить в Азовское море», – добавил представитель ВМС.