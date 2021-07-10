Корабль SpaceX Cargo Dragon вернулся с 2,5 тоннами груза на Землю
Космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю с 2,5 тоннами груза
Об этом сообщает Asteropspace в twitter.
Cargo Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и приводнился в Мексиканском заливе.
Капсула опустилась на воду с помощью парашютной системы. Корабль доставил на Землю почти 2,5 тонны груза, в частности, результаты научных экспериментов на МКС.
Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. В целом он пробыл на орбите более месяца.
- Напомним, 5 июня грузовой корабль американской компании SpaceX Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции .
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