Корабль SpaceX Cargo Dragon вернулся с 2,5 тоннами груза на Землю

Об этом сообщает Asteropspace в twitter.

Cargo Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и приводнился в Мексиканском заливе.

Капсула опустилась на воду с помощью парашютной системы. Корабль доставил на Землю почти 2,5 тонны груза, в частности, результаты научных экспериментов на МКС.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю. В целом он пробыл на орбите более месяца.

Напомним, 5 июня грузовой корабль американской компании SpaceX Cargo Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции .

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