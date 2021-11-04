Корабль Шестого флота ВМС США вошел в Черное море, в России заявили об отслеживании его маневров

Согласно информации MarineTraffic, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение судов, USS Mount Whitney вышел из пролива Босфор.



В российском новостном агентстве Интерфакс сообщили, что "Черноморский флот отслеживает действия американского корабля Mount Whitney в Черном море".







Флагман USS MountWhitney - корабль Шестого флота ВМС США. Начал службу 16 января 1971 года.

Напомним, 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.

Флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney 1 ноября находился в Стамбуле и направлялся к Черному морю. Он будет работать с НАТО и партнерами США в регионе.