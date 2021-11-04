Корабль Шестого флота ВМС США вошел в Черное море, в России заявили об отслеживании его маневров
Российские военные структуры заявили, что отслеживают действия американского корабля USS Mount Whitney, вошедшего в акваторию Черного моря 4 ноября
Согласно информации MarineTraffic, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение судов, USS Mount Whitney вышел из пролива Босфор.
В российском новостном агентстве Интерфакс сообщили, что "Черноморский флот отслеживает действия американского корабля Mount Whitney в Черном море".
Флагман USS MountWhitney - корабль Шестого флота ВМС США. Начал службу 16 января 1971 года.
- Напомним, 30 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk.
- Флагманский корабль Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов USS MountWhitney 1 ноября находился в Стамбуле и направлялся к Черному морю. Он будет работать с НАТО и партнерами США в регионе.
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