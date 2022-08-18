Корабль с украинским зерном, похищенным оккупантами, замечен у берегов Сирии
В сирийский Тартус прибыло российское судно с похищенным армией РФ зерном
Об этом информирует информационное агентство США APNEWS.
На спутниковых снимках российское грузовое судно, вероятно, с украденным украинским зерном, достигло сирийского порта Тартус.
"Прибытие SV Konstantin знаменует последнюю партию украинского зерна – легально купленного или якобы похищенного – в Сирию", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Ливане сообщило, что корабль загружал украинскую пшеницу в Севастополе.
"На борту этого судна находится зерно, которое было похищено и незаконно перевезено российскими оккупационными властями из хранилищ, расположенных на временно оккупированных территориях в Запорожье, Херсоне и Николаеве", - сообщили в посольстве.
Судно Konstantin отправилось из временно оккупированного Крыма примерно 6 июля.
"Konstantin прошел через Босфор и достиг турецкого города Измир на Эгейском море. Затем судно направилось дальше в Средиземное море вдоль побережья Кипра, прежде чем выключить систему автоматической идентификации, в воскресенье. Корабли должны держать свои трекеры AIS включенными, но суда, которые желают скрыть свои перемещения, часто отключают их. Те, кто направляется в сирийские порты, делают это регулярно", - разъясняет ведомство.
Журналисты проанализировали спутниковые изображения – Konstantin появился у побережья Тартуса во вторник или среду.
Длина, ширина и внешний вид судна напоминают предыдущие изображения корабля Planet Labs, сделанные в то время, когда его AIS-трекер был еще на севере Кипра.
Йорук Исик, ученый из вашингтонского Института Ближнего Востока, следящий за судоходством через Босфор. Он и другие аналитики разведки из открытых источников сначала заявили, что они также считают, что судно было у Тартуса, исходя из спутниковых фотографий", - добавили в агентстве.
Официальные лица порта Тартус и представительство Сирии в ООН не ответили на запрос о комментарии.
- 30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.
- Журналист Имран Усеинов рассказал , что оккупанты доставляют краденое украинское зерно в частные российские порты в Турции, в которых юрисдикция турецких властей ограничена.
- На Днепропетровщине 30 июня россияне разрушили и уничтожили склад с 40 тоннами зерна в Зеленодольской громаде.
- В Anadolu Agency со ссылкой на заявление главы МИД Мевлюта Чавушоглу сообщили, что Турция выступает против кражи украинского зерна любой страной и имеет "полную решимость" в этом вопросе.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также заключила Россия. А уже 1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
- 7 августа посол Украины в Ливане сообщил, что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается – ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости. В преддверии западные журналисты сообщили детали "зернового коридора" для украинского зерна. А 9 августа Ливан отказался принимать зерно, отправленное первым кораблем из украинского порта. Отправитель теперь ищет нового покупателя в Триполи или другом порту.
- 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что первое судно Razoni с разблокированным украинским зерном пришвартовалось в турецком порту Мерсин.
- 13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.
- На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
- 15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна. А 16 августа первое судно Razoni с украинским зерновым товаром пришвартовалось в сирийском Тартусе.
- 17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием.
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