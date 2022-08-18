Об этом информирует информационное агентство США APNEWS.

На спутниковых снимках российское грузовое судно, вероятно, с украденным украинским зерном, достигло сирийского порта Тартус.

"Прибытие SV Konstantin знаменует последнюю партию украинского зерна – легально купленного или якобы похищенного – в Сирию", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Ливане сообщило, что корабль загружал украинскую пшеницу в Севастополе.

"На борту этого судна находится зерно, которое было похищено и незаконно перевезено российскими оккупационными властями из хранилищ, расположенных на временно оккупированных территориях в Запорожье, Херсоне и Николаеве", - сообщили в посольстве.

Судно Konstantin отправилось из временно оккупированного Крыма примерно 6 июля.

"Konstantin прошел через Босфор и достиг турецкого города Измир на Эгейском море. Затем судно направилось дальше в Средиземное море вдоль побережья Кипра, прежде чем выключить систему автоматической идентификации, в воскресенье. Корабли должны держать свои трекеры AIS включенными, но суда, которые желают скрыть свои перемещения, часто отключают их. Те, кто направляется в сирийские порты, делают это регулярно", - разъясняет ведомство.

Журналисты проанализировали спутниковые изображения – Konstantin появился у побережья Тартуса во вторник или среду.

Длина, ширина и внешний вид судна напоминают предыдущие изображения корабля Planet Labs, сделанные в то время, когда его AIS-трекер был еще на севере Кипра.

Йорук Исик, ученый из вашингтонского Института Ближнего Востока, следящий за судоходством через Босфор. Он и другие аналитики разведки из открытых источников сначала заявили, что они также считают, что судно было у Тартуса, исходя из спутниковых фотографий", - добавили в агентстве.

Официальные лица порта Тартус и представительство Сирии в ООН не ответили на запрос о комментарии.