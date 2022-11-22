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Корабль миссии NASA Artemis I готовится к выходу на орбиту Луны и отправил первое фото Земли

22 ноября, 2022 вторник
06:08
Технологии

Капсула экипажа NASA Orion миссии Artemis I подошла к поверхности Луны, где она должна выйти на орбиту спутника Земли.

Об этом пишет Bloomberg.

Путь космического корабля также проходил над базой Спокойствие – местом посадки Аполлона-11, когда астронавты впервые высадились на Луну в 1969 году.

Пролет произошел после того, как Orion зажег свой главный двигатель, который поставил аппарат на курс выхода на орбиту Луны, которая состоится позже этой недели.

Запуск двигателя в понедельник был одним из двух больших маневров, которые Орион должен совершить, чтобы выйти на лунную орбиту. 25 ноября около 16:52 он проведет вторую операцию, чтобы вывести себя на орбиту, где он останется примерно неделю, прежде чем отправиться домой. Находясь на орбите вокруг Луны, Orion преодолеет от Земли более 248 655 миль (400 170 км). Это самое большое расстояние, которое никогда не преодолевал космический корабль, созданный для пилотирования людей.

Орион зажег свой двигатель в понедельник утром во время путешествия на обратной стороне Луны. Когда аппарат вышел из затмения, NASA снова смогло получить его сигнал, и Orion прислал изображение далекой планеты Земля, которая выглядела как крошечный шар, окруженный тьмой.

  • Напомним, сближение с Луной является частью миссии NASA Artemis I, стартовавшей из Флориды утром 16 ноября. Этот полет является первой большой миссией в программе Artemis космического агентства, целью которой является отправка первой женщины и первого цветного человека на Луну.
  • Сначала старт программы планировался на 29 августа, однако из-за технических проблем запуск перенесли. Далее Space Launch System с капсулой Orion хотели отправить в космос 3 сентября, однако отменили из-за утечки топлива. Резервные даты на ноябрь снова меняли , теперь уже из-за урагана "Николь".

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Мир
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