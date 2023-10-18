Корабельная группировка врага вдвое уменьшилась: Гуменюк о ситуации в Черном море
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что враг может использовать находящиеся в бухтах ракетоносители
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Черном море был мощный шторм, который достигал 4-5 баллов, но сейчас вдвое уменьшился. Наблюдаем, что корабельная группировка врага пошатнулась таким мощным штормом и сейчас она вдвое уменьшилась. Корабли заведены в пункты базирования в Новороссийск", - рассказала Гуменюк.
Капитан 1-го ранга также добавила, что российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей и 1 в Азовском.
"Даже подводный ракетоноситель, не выдержав такого расшатывания, тоже зашел в пункт базирования. То есть прямой угрозы с моря нет, но помним, что враг может использовать находящиеся в бухтах ракетоносители", - отметила Гуменюк.
- Российские оккупанты по состоянию на утро вторника, 17 октября, удерживают на боевом дежурстве в Черном море 4 корабля: среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
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