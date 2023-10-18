Корабельная группировка врага вдвое уменьшилась: Гуменюк о ситуации в Черном море

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Черном море был мощный шторм, который достигал 4-5 баллов, но сейчас вдвое уменьшился. Наблюдаем, что корабельная группировка врага пошатнулась таким мощным штормом и сейчас она вдвое уменьшилась. Корабли заведены в пункты базирования в Новороссийск", - рассказала Гуменюк.

Капитан 1-го ранга также добавила, что российские оккупанты удерживают на боевом дежурстве в Черном море 5 кораблей и 1 в Азовском.

"Даже подводный ракетоноситель, не выдержав такого расшатывания, тоже зашел в пункт базирования. То есть прямой угрозы с моря нет, но помним, что враг может использовать находящиеся в бухтах ракетоносители", - отметила Гуменюк.