Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Корабельная группировка врага в Черном море представляет собой 9 кораблей и катеров. Напомню, что это, кроме боевых кораблей, суда обеспечения и пограничной службы, которыми они пытаются обеспечить безопасность прибрежных вод", - заявила Гуменюк.

По словам спикера, ракетоносители на боевом дежурстве действительно не зафиксированы. Также подлодки, находясь в пункте базирования, готовы к выходу на дежурство.

"Но мы знаем, что полуснаряженный "Макаров" находится в пункте базирования и готов к применению. Поэтому отслеживаем ситуацию, знаем, что 2-3 часа достаточно им для того, чтобы занять пусковые рубежи", – добавила Гуменюк.