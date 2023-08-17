Корабельная группировка врага в Черном море достигает 9 кораблей и катеров, ракетоносители отсутствуют, - Гуменюк
На утро 17 августа корабельная группировка россиян в Черном море составляет 9 вражеских кораблей и катеров. Захватчики не выводили ракетоносители на дежурство
Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Корабельная группировка врага в Черном море представляет собой 9 кораблей и катеров. Напомню, что это, кроме боевых кораблей, суда обеспечения и пограничной службы, которыми они пытаются обеспечить безопасность прибрежных вод", - заявила Гуменюк.
По словам спикера, ракетоносители на боевом дежурстве действительно не зафиксированы. Также подлодки, находясь в пункте базирования, готовы к выходу на дежурство.
"Но мы знаем, что полуснаряженный "Макаров" находится в пункте базирования и готов к применению. Поэтому отслеживаем ситуацию, знаем, что 2-3 часа достаточно им для того, чтобы занять пусковые рубежи", – добавила Гуменюк.
- На среду, 16 августа, на боевом дежурстве в Черном море находились семь российских кораблей, а ракетоносители "калибров" отсутствовали.
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