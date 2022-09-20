Об этом сообщает ОК "Юг".

"На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и 3 больших десантных корабля", — добавляют в оперативном командовании.

За 19 сентября ВСУ на юге уничтожили 90 оккупантов, 3 танка и склад вражеских боеприпасов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb