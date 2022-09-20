Корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, - ОК "Юг"
Корабельная группировка врага увеличилась до 10 единиц, укрывающихся вдоль крымского побережья
Об этом сообщает ОК "Юг".
"На боевом дежурстве 3 надводных ракетоносителя 24-х "Калибров" и 3 больших десантных корабля", — добавляют в оперативном командовании.
- За 19 сентября ВСУ на юге уничтожили 90 оккупантов, 3 танка и склад вражеских боеприпасов
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.07
Покупка 40.07Продажа 40.94
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.84
- Актуальное
- Важное