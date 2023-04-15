Об этом в telegram сообщил спикер ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море корабельная группировка увеличена до 12 кораблей, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей - на двух подводных лодках находится 8 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.