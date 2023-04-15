"Корабельная группировка увеличена до 12": в ОК "Юг" назвали количество носителей "калибров" в Черном море
Российские военные вдвое увеличили количество кораблей в Черном море, являющихся носителями ракет типа "Калибр"
Об этом в telegram сообщил спикер ОК "Юг" Владислава Назарова.
"В Черном море корабельная группировка увеличена до 12 кораблей, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей - на двух подводных лодках находится 8 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении.
- 12 апреля в Черном море РФ держала четыре корабля, среди которых два носителя "калибров" . Общий залп составлял до 12 ракет.
- 13 апреля сообщалось, что в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре корабля РФ, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 14 апреля сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море РФ держит девять своих кораблей, среди которых один ракетоноситель, общий залп которого составляет до четырех крылатых ракет типа "Калибр".
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