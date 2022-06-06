Об этом сообщает Минобороны в telegram.

"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более 100 км. Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден изменить тактику: развернул в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный", - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ предупредили, что остается угроза ракетных ударов с моря.

"С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. В настоящее время интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей", - отметили в Военно-морских силах и объяснили, что это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которых у врага достаточно.

6 июня британская разведка сообщила, что после уничтожения крейсера "Москва" россияне переместили средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в Черном море.

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