Корабельная группировка РФ отброшена на 100 км от берегов Украины, - Военно-морские силы ВСУ
Военно-морские силы ВСУ заявили, что корабельная группировка РФ отброшена на расстояние более 100 км от берегов Украины
Об этом сообщает Минобороны в telegram.
"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов на расстояние более 100 км. Пытаясь восстановить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден изменить тактику: развернул в Крыму и в Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный", - говорится в сообщении.
В ВМС ВСУ предупредили, что остается угроза ракетных ударов с моря.
"С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. В настоящее время интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей", - отметили в Военно-морских силах и объяснили, что это свидетельствует о том, что РФ использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которых у врага достаточно.
- 6 июня британская разведка сообщила, что после уничтожения крейсера "Москва" россияне переместили средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в Черном море.
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