"Копипаст московского сценария "возвращение Навального", только мы не моcковиты": Забужко о судебном процессе по Порошенко

Об этом Забужко написала в Facebook.



"А кто-то уже писал о том, что сегодняшнее шоу зеленой Фемиды - это копипаст прошлогоднего московского сценария "возвращение Навального"? (Я бы такую аналитику почитала, если бы кто-то сделал осмысленное сравнение.) ... Да только мы не моcковиты, вот в чем штука", - написала Забужко.



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Писательница также поддержала выступление Порошенко в суде по поводу формулировок Офиса генпрокурора, в которых усматриваются элементы пропаганды РФ.



"Пятому президенту Украины отдельный респект за эту "деконструкцию", сделанную прямо в судебной речи: "Я категорически требую привлечения к ответственности лиц, составлявших этот документ, в котором используются следующие фразы: "министр топлива и энергетики Луганской Народной республики" - это пишет Генеральная прокуратура! "Территория террористических организаций ЛНР и ДНР". Это полностью российский нарратив! Я советую этим лицам почитать справку, что в украинской документации это называется "временно оккупированные территории" (с). Аплодирую и присоединяюсь", - написала Забужко.





Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в РФ 17 января после выписки из берлинской клиники "Шарите". В своем отравлении Навальный винит ФСБ. По прибытии в РФ Навального сразу задержали в аэропорту. В феврале российский суд заменил ему условный срок в 3 года 6 месяцев реальным сроком в 2 года 8 месяцев в так называемом "деле Ив Роше", в рамках которого Навального и его брата обвинили в мошенничестве. ЕСПЧ, правозащитные организации, ряд лидеров стран Запада, а также западные и ряд российских СМИ назвали заключение Навального политически мотивированным.



Читайте также: Аналогично "списку Магнитского": Порошенко заявил, что власти Украины могут попасть под санкции за политические преследования Российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в РФ 17 января после выписки из берлинской клиники "Шарите". В своем отравлении Навальный винит ФСБ. По прибытии в РФ Навального сразу задержали в аэропорту. В феврале российский суд заменил ему условный срок в 3 года 6 месяцев реальным сроком в 2 года 8 месяцев в так называемом "деле Ив Роше", в рамках которого Навального и его брата обвинили в мошенничестве. ЕСПЧ, правозащитные организации, ряд лидеров стран Запада, а также западные и ряд российских СМИ назвали заключение Навального политически мотивированным.