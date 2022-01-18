"Копипаст московского сценария "возвращение Навального", только мы не моcковиты": Забужко о судебном процессе по Порошенко
Украинская писательница Оксана Забужко сравнила судебный процесс по делу против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко с задержанием в РФ оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии, где он лечился после отравления российским военным ядом "Новичок"
Об этом Забужко написала в Facebook.
"А кто-то уже писал о том, что сегодняшнее шоу зеленой Фемиды - это копипаст прошлогоднего московского сценария "возвращение Навального"? (Я бы такую аналитику почитала, если бы кто-то сделал осмысленное сравнение.) ... Да только мы не моcковиты, вот в чем штука", - написала Забужко.
Читайте также. "Я еще выберу. Может, и за решетку": Порошенко об уплате залога в 1 млрд грн во избежание ареста
Писательница также поддержала выступление Порошенко в суде по поводу формулировок Офиса генпрокурора, в которых усматриваются элементы пропаганды РФ.
"Пятому президенту Украины отдельный респект за эту "деконструкцию", сделанную прямо в судебной речи: "Я категорически требую привлечения к ответственности лиц, составлявших этот документ, в котором используются следующие фразы: "министр топлива и энергетики Луганской Народной республики" - это пишет Генеральная прокуратура! "Территория террористических организаций ЛНР и ДНР". Это полностью российский нарратив! Я советую этим лицам почитать справку, что в украинской документации это называется "временно оккупированные территории" (с). Аплодирую и присоединяюсь", - написала Забужко.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля с временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донетчины. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.
- Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те доли телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- 12 января адвокат Игорь Головань заявил, что существует решение суда о принудительном приводе на заседание Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину и поехал в суд на заседание по избранию меры пресечения. Судебное заседание продолжалось до позднего вечера, однако судья не смог избрать Порошенко меру пресечения. Продолжение судебного заседания назначено на 19 января.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.55
-
EUR
Покупка 32.1Продажа 32.56
- Актуальное
- Важное