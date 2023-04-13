Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба.

"Мы видим, в каком состоянии возвращаются российские военнопленные и в каком состоянии возвращает наших Защитников Россия", - подчеркнул руководитель отдела сопровождения и консультирования родственников Защитников Координационного штаба Юрий Таранюк.

В частности, он призвал Международный комитет Красного Креста заставить российское представительство организации выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"Главная цель – создавать не препятствия, а пространство для сотрудничества, – отметила представительница МККК. – Мы видим, что Украина стремится соответствовать нормам международного гуманитарного права в вопросах обращения с военнопленными".