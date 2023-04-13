Коордштаб по военнопленным призвал МККК добиваться выполнения мандата организации в России
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными встретился с представителями МККК, призвав Красный Крест добиться выполнения мандата организации в России
Об этом сообщила пресс-служба Коордштаба.
"Мы видим, в каком состоянии возвращаются российские военнопленные и в каком состоянии возвращает наших Защитников Россия", - подчеркнул руководитель отдела сопровождения и консультирования родственников Защитников Координационного штаба Юрий Таранюк.
В частности, он призвал Международный комитет Красного Креста заставить российское представительство организации выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
"Главная цель – создавать не препятствия, а пространство для сотрудничества, – отметила представительница МККК. – Мы видим, что Украина стремится соответствовать нормам международного гуманитарного права в вопросах обращения с военнопленными".
- Напомним, 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Всего на сегодняшний день Украина вернула из плена 2105 человек.
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