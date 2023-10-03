Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Координирует, а не дает приказы": глава МВД Клименко заявил об отсутствии влияния Татарова на ведомство

"Координирует, а не дает приказы": глава МВД Клименко заявил об отсутствии влияния Татарова на ведомство

3 октября, 2023 вторник
06:12
Общество Олег Татаров

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров не вмешивается в работу МВД

Об этом он сказал в интервью УП .

Клименко ответил на вопрос о влиянии Татарова на правоохранительную систему в Украине.

"Могу описать его влияние на Министерство внутренних дел. Влияния нет. Ни одно должностное лицо в МВД не назначено по просьбе Татарова. Олег Юрьевич даже не обращался никогда по этому вопросу", - сказал министр.

Он назвал чушью то, что заместитель председателя ОПУ имеет влияние на главу Нацполиции Ивана Выговского.

"Полная чушь. Иван Выговский находился в должности начальника следственного управления в Николаевской области. И это было одно из первых моих назначений. Когда я стал председателем Национальной полиции, Ивана Михайловича назначили на должность начальника ГУНП в Полтавской области. После Полтавской области я назначал его, это уже при Денисе Монастырском, на должность начальника ГУНП в Киеве. И я рекомендовал его назначить на должность главы Национальной полиции", - добавил Клименко.

Читайте также: Как Олег Татаров уничтожает военную полицию во время войны

Министр сказал, что Татаров по функционалу координирует работу правоохранителей.

"Отмечу: координирует, а не дает приказы. Он не вмешивается в работу органа. Координирует в чем? Например, есть общая задача по военкомам, руководителям ТЦК. В таком случае Служба безопасности, МВД, Государственное бюро расследований должны разобраться и обмениваться информацией - в вопросе коммуникации и задействованный заместитель председателя ОПУ. .Потому что, например, следствие может быть в полиции, а оперативное сопровождение – в Службы безопасности Украины. Мы распределяем наши обязанности для того, чтобы вся Украина была охвачена этой работой", - рассказал он .

На вопрос, откуда у представителя ОПУ такие полномочия, Клименко сказал: "Офис президента взял на себя львиную долю координации происходящего в стране. Почему? Потому что обеспечение оружием, техникой и боеприпасами – крайне сложная вещь, поверьте. В военном состоянии должна быть координация. И это абсолютно нормально, ведь вся вертикаль власти должна работать как единый организм".

Читайте также: Кат Майдана под защитой Зеленского. Что не так с Татаровым?

Он привел в пример ситуацию с терактом РФ на Каховской ГЭС. где министр являлся руководителем работ по ликвидации катастрофы.

"Каждый день на месте: руководитель военной администрации, я как руководитель ликвидации, руководитель штаба, начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и все другие службы. Для того чтобы собрать ил или подключить что-то, необходима помощь центрального органа власти. Поэтому мы подключаемся к премьер-министру, который дает распоряжение на уровне министерств. С другой стороны заместитель руководителя Офиса координирует в целом работу по регионам. То есть я мог позвонить, например, заместителю руководителя Офиса Алексею Кулебе и сказать, что мне надо из таких областей такая-то техника. И он уже этим занимался. То есть, есть общая беда и есть общая задача", - подытожил министр.

политика
президент США
правительство Шмыгаля
Читайте также:
30 сентября, 2023 суббота
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
Верховна Рада
2 октября, 2023 понедельник
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
07:09
Силы обороны отразили вражеские атаки возле Макеевки, Степного, Старомайорского и Ровно на востоке, - Генштаб
06:53
коррупция
Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия для борьбы с коррупцией, - представитель Госдепа США
06:45
Вступление Украины в ЕС: глава МИД Чехии считает, что начало переговоров возможно уже осенью
06:22
Российские военные жалуются на командование и нехватку вооружения, - ISW
06:01
Зеленский и Байден. Белый дом, 22 декабря 2022 года
Сигнал сильной поддержки: в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине
05:37
В Великобритании молния вызвала мощный взрыв биогаза
05:37
В Госдепе США не ждут Путина на саммите АТЭС, но на вопрос об аресте уклонились
05:16
Воздушная атака на Украину: зафиксированы "шахеды" и активность тактической авиации РФ
05:08
Силы обороны отвоевали более выгодные позиции у Андреевки, - ISW
04:40
США серьезно обеспокоены коррупцией в Украине, но воздерживаются от резких заявлений, - Politico
04:12
Флаг Словакии
Недопустимое вмешательство: Словакия обвинила Россию в попытке влиять на результаты выборов
03:44
В Нацбанке объяснили новые методы установления курса гривны
03:16
С визитом в Киев прибыл министр обороны Эстонии: анонсировал передачу полевого госпиталя
02:48
Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
02:20
Госдеп США
За США следят и союзники и противники: Госдеп призвал конгресс принять меры по поддержке Украины
01:30
Ваучеры на бесплатное обучение получили 14 тыс. ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны войны
01:24
Спецтехника, средства связи и снаряды: правительство ФРГ предоставило Украине новый пакет военной помощи
00:56
Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"
00:28
Украина и Венгрия договорились о работе OTP Bank в РФ и статусе спонсора войны
00:19
Следующее заседание Совета ассоциации Украины и ЕС пройдет в декабре, - Шмигаль
2023, понедельник
2 октября
23:51
Оружие для Украины: Дания выделит 13,4 млн евро на совместную европейскую закупку артиллерийских снарядов
23:26
Зеленский после встречи с дипломатами ЕС: цель – решение о переговорах для вступления, Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии
23:17
Мэра Сум задержали на взятке в 1,4 млн грн
23:05
В Одессе на онлайн-обсуждении проголосовали против переименования площади Льва Толстого
22:06
Россия может готовиться к испытаниям ядерного оружия в Арктике, - NYT
21:46
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Дипломат Бессмертный предположил, из-за чего может начаться общеевропейская война между собой
21:36
Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении и штурмы под Бахмутом, - Генштаб
21:29
Эксклюзив
Чалый о проекте бюджета США: впервые помощь Украине оружием стала разменной монетой между двумя партиями
21:11
OPINION
Заблоцкий
Как получать помощь США и оставаться независимыми
21:01
Игорь Коломойский
Россия внесла Коломойского в список террористов и экстремистов
20:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:16
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приоритетное уничтожение систем ПВО, военных объектов врага и преимущества F-16 в бою против российского Су-35. Колонка Сергея Згурца
20:14
OPINION
К дискуссии о направлениях пенсионной реформы
19:40
Фильм "Довбуш" больше месяца собирает полные залы: продано более 390 тыс. билетов
19:28
Обновлено
После российской атаки на Херсон в больнице умер полицейский
19:16
Руководитель Музея Голодомора подала в суд после травли в соцсетях
19:15
Россияне атаковали склад материалов ДТЭК на Днепропетровщине
19:09
Прокуроры зафиксировали более 265 военных преступлений РФ против окружающей среды и 14 случаев экоцида
19:03
Азербайджан
Сохранение культуры и конфискация оружия: Азербайджан представил план реинтеграции армян Нагорного Карабаха
19:02
Ограничить доступ детей к интернету практически невозможно и не стоит, - Лисовый
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV