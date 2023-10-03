"Координирует, а не дает приказы": глава МВД Клименко заявил об отсутствии влияния Татарова на ведомство

Об этом он сказал в интервью УП .

Клименко ответил на вопрос о влиянии Татарова на правоохранительную систему в Украине.

"Могу описать его влияние на Министерство внутренних дел. Влияния нет. Ни одно должностное лицо в МВД не назначено по просьбе Татарова. Олег Юрьевич даже не обращался никогда по этому вопросу", - сказал министр.

Он назвал чушью то, что заместитель председателя ОПУ имеет влияние на главу Нацполиции Ивана Выговского.

"Полная чушь. Иван Выговский находился в должности начальника следственного управления в Николаевской области. И это было одно из первых моих назначений. Когда я стал председателем Национальной полиции, Ивана Михайловича назначили на должность начальника ГУНП в Полтавской области. После Полтавской области я назначал его, это уже при Денисе Монастырском, на должность начальника ГУНП в Киеве. И я рекомендовал его назначить на должность главы Национальной полиции", - добавил Клименко.

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Министр сказал, что Татаров по функционалу координирует работу правоохранителей.

"Отмечу: координирует, а не дает приказы. Он не вмешивается в работу органа. Координирует в чем? Например, есть общая задача по военкомам, руководителям ТЦК. В таком случае Служба безопасности, МВД, Государственное бюро расследований должны разобраться и обмениваться информацией - в вопросе коммуникации и задействованный заместитель председателя ОПУ. .Потому что, например, следствие может быть в полиции, а оперативное сопровождение – в Службы безопасности Украины. Мы распределяем наши обязанности для того, чтобы вся Украина была охвачена этой работой", - рассказал он .

На вопрос, откуда у представителя ОПУ такие полномочия, Клименко сказал: "Офис президента взял на себя львиную долю координации происходящего в стране. Почему? Потому что обеспечение оружием, техникой и боеприпасами – крайне сложная вещь, поверьте. В военном состоянии должна быть координация. И это абсолютно нормально, ведь вся вертикаль власти должна работать как единый организм".

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Он привел в пример ситуацию с терактом РФ на Каховской ГЭС. где министр являлся руководителем работ по ликвидации катастрофы.

"Каждый день на месте: руководитель военной администрации, я как руководитель ликвидации, руководитель штаба, начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и все другие службы. Для того чтобы собрать ил или подключить что-то, необходима помощь центрального органа власти. Поэтому мы подключаемся к премьер-министру, который дает распоряжение на уровне министерств. С другой стороны заместитель руководителя Офиса координирует в целом работу по регионам. То есть я мог позвонить, например, заместителю руководителя Офиса Алексею Кулебе и сказать, что мне надо из таких областей такая-то техника. И он уже этим занимался. То есть, есть общая беда и есть общая задача", - подытожил министр.