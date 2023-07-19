Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности предотвратили новую попытку рашистов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны на Николаевщине. Во время контрдиверсионных мероприятий на прифронтовой территории региона задержана еще одна агентка главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более )", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной задачей женщины было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц. Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении.

Получившуюся информацию женщина передавала российской спецслужбе через "связную". Им оказался ее близкий родственник, ранее проходивший службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас в составе оккупационной полиции РФ во временно оккупированном Крыму. При этом информатор осознавала, что предоставленные ею данные могут быть использованы для задачи врагом артиллерийских или авиаударов по указанным объектам.

Как говорят в Службе безопасности, развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области. Сотрудники СБУ задержали женщину на попытке передачи информации агрессору.

По данным следствия, вражеским информатором оказалась 55-летняя местная жительница, которую российское ГРУ дистанционно привлекло к сотрудничеству весной этого года. Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон с поличным с представителем российской спецслужбы.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. В настоящее время злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Информатору грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.