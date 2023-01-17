Об этом информирует СБУ .

Отмечают, что злоумышленником оказался сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабирем". В марте прошлого года его направили в временно оккупированный Херсон.

Там мужчину включили в состав так называемой временной оперативной группы №8. Его обязанностью было формирование карательных органов местной оккупационной администрации. Так он, в частности, участвовал в создании подконтрольного России "главного управления МСВ Херсонской области". Именно оно выполняло задачи Кремля по проведению массовых репрессий жителей временно оккупированного Херсона и области.

Также Синицын непосредственно выбирал и согласовывал карательные рейды руководителей и "оперсостав" захватнического органа. Были зафиксированы и факты похищения и пытки людей.

Кроме того, Сабир создавал агентурную сеть на территории временно оккупированной Херсонской области, которая проводила бы разведывательно-подрывную деятельность в регионе. Для этого мужчина пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников, которые по его указанию должны были выявлять и передавать захватчиками информацию о местах нахождения участников сопротивления. Эта агентура связывалась с жителями подконтрольных Украине территорий и собирала у них информацию о подразделениях Сил обороны.

По данным СБУ, Синицын во время деоккупации Херсона вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу реки Днепр. В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

16 января Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года.