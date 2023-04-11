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Координационный штаб: Россия тормозит возвращение пленных азовцев и не ведет переписку

11 апреля, 2023 вторник
14:05
война с Россией

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что враг тормозит возвращение военнопленных из полка "Азов"

Об этом информирует Координационный штаб .

Во время встречи с семьями военнослужащих Национальной гвардии Отдельного отряда специального назначения "Азов" звучали вопросы возвращения пленных украинских воинов домой, ведь за последние несколько обменов азовцев были единицы.

Представитель штаба по обращению с военнопленными заявил, что российская сторона тормозит возвращение азовцев: "Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, это ничего не изменит".

Относительно подтверждений пребывания наших бойцов в плену российской стороной представитель "Азова" сообщил, что не все выходили из Азовстали под наблюдением международных организаций.

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16 и 17 мая 2022 года защитники эвакуировались без представителей Международного комитета Красного Креста, но при выходе все их фамилии записывали и списки передали Национальной гвардии Украины. 18 и 20 мая наблюдатели МККК анкетировали тех, кто покидал укрепления завода.

"Дополнительная информация у нас от тех, кого удалось освободить из плена. Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Вид учета не имеет значения, потому что Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: ану подтвердите нам немедленно того и того", – подчеркнул представитель штаба и добавил, что враг не реагирует даже на запросы международных организаций.

Справочно. 24 февраля 2022 года, после обращения президента России Владимира Путина, оккупационные войска атаковали Украину, в том числе и город Мариуполь. 27 февраля российские войска приблизились к западным окрестностям города из оккупированного Крыма, а уже 2 марта город был окружен.

Огромный металлургический комплекс Азовстали, имевший сложную систему глубоких подземных укрытий и коммуникаций, стал крепостью для украинских воинов. Завод построен прямо на берегу Азовского моря. Такая структура позволила нашим военным защищаться и спасти себя и мирных жителей, также находившихся на территории завода.

Напомним, согласно приказу Верховного главнокомандующего с целью сохранения жизни защитников легендарная оборона города была приостановлена 20 мая 2022 года.

  • Ранее сообщалось, что РФ передала Саудовской Аравии 10 плененных в Украине иностранцев .
  • 20 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган, Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных. "200 заложников будут обмениваться по договоренности между сторонами. Я думаю, что будет сделан значительный шаг", – отметил он.
  • 21 сентября 2022 года в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие: обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
  • 23 января жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко заявила , что около 2000 воинов из Азовстали до сих пор в плену.
  • Петиция с просьбой провести День чествования защитников Мариуполя 20 мая набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
  • В столице на фасаде одного из домов появилась огромная стенопись с напоминанием о пленных украинских героях, защищавших город Мариуполь и Азовсталь.
  • 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Всего на сегодняшний день Украина вернула из плена 2105 человек.
пленние
Военные новости
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