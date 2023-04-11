Об этом информирует Координационный штаб .

Во время встречи с семьями военнослужащих Национальной гвардии Отдельного отряда специального назначения "Азов" звучали вопросы возвращения пленных украинских воинов домой, ведь за последние несколько обменов азовцев были единицы.

Представитель штаба по обращению с военнопленными заявил, что российская сторона тормозит возвращение азовцев: "Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, это ничего не изменит".

Относительно подтверждений пребывания наших бойцов в плену российской стороной представитель "Азова" сообщил, что не все выходили из Азовстали под наблюдением международных организаций.

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16 и 17 мая 2022 года защитники эвакуировались без представителей Международного комитета Красного Креста, но при выходе все их фамилии записывали и списки передали Национальной гвардии Украины. 18 и 20 мая наблюдатели МККК анкетировали тех, кто покидал укрепления завода.

"Дополнительная информация у нас от тех, кого удалось освободить из плена. Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Вид учета не имеет значения, потому что Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: ану подтвердите нам немедленно того и того", – подчеркнул представитель штаба и добавил, что враг не реагирует даже на запросы международных организаций.

Справочно. 24 февраля 2022 года, после обращения президента России Владимира Путина, оккупационные войска атаковали Украину, в том числе и город Мариуполь. 27 февраля российские войска приблизились к западным окрестностям города из оккупированного Крыма, а уже 2 марта город был окружен.

Огромный металлургический комплекс Азовстали, имевший сложную систему глубоких подземных укрытий и коммуникаций, стал крепостью для украинских воинов. Завод построен прямо на берегу Азовского моря. Такая структура позволила нашим военным защищаться и спасти себя и мирных жителей, также находившихся на территории завода.

Напомним, согласно приказу Верховного главнокомандующего с целью сохранения жизни защитников легендарная оборона города была приостановлена 20 мая 2022 года.