Коньяк и наркотики. Российские солдаты в перехваченном разговоре делятся "секретами" ведения войны

Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – просит жену оккупант.

Женщина в ответ: "Надеюсь, это не тебе". Враг возразил, что это для командира: "Ему попозже командир 5 тыс. скинет".

Употребление и распространение наркотиков на фронте для россиян уже привычное дело, рассказывает сам оккупант: "У нас кто-то здесь наркоту про*бал и теперь нах*й все считают".

Также захватчик напомнил жене о необходимости передать алкоголь: "Если на коньяк не хватит, то пусть он с тех денег возьмет".

В СБУ эту ситуацию комментируют так:

"Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики. Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине".

Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb