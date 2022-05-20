Коньяк и наркотики. Российские солдаты в перехваченном разговоре делятся "секретами" ведения войны
СБУ перехватило разговор, в котором российский оккупант просит жену заказать наркотики и алкоголь для командира и подразделения. На покупку таких товаров в одном из подразделений врага даже есть "общак"
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", – просит жену оккупант.
Женщина в ответ: "Надеюсь, это не тебе". Враг возразил, что это для командира: "Ему попозже командир 5 тыс. скинет".
Употребление и распространение наркотиков на фронте для россиян уже привычное дело, рассказывает сам оккупант: "У нас кто-то здесь наркоту про*бал и теперь нах*й все считают".
Также захватчик напомнил жене о необходимости передать алкоголь: "Если на коньяк не хватит, то пусть он с тех денег возьмет".
В СБУ эту ситуацию комментируют так:
"Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных доставать для них наркотики. Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине".
- Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.
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