Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ

Об этом сообщило издание Al-Qahera News, пишет CNN.

Самолеты с помощью Иордании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирной организации здравоохранения и Красного Креста прибыли в Эль-Ариш еще в четверг. Эль-Ариш расположен примерно в 45 километрах от пограничного перехода Рафах.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США и Израиль согласились разработать план гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

"Соединенные Штаты и Израиль" согласились разработать план, который позволит гуманитарной помощи от стран-доноров и международных организаций попасть к гражданским лицам в Газе", - объявил Блинкен.

Первый американский дипломат отметил, что США разделяют "беспокойство Израиля тем, что ХАМАС может захватить или уничтожить въезд в Газу или иным образом помешать попаданию помощи к нуждающимся людям".

Блинкен сказал, что согласие на работу над планом было сделано по просьбе США, и они "приветствуют обязательство правительства Израиля работать над этим планом".