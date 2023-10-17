Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ
Конвои с гуманитарной помощью из египетского города Эль-Ариши двигаются к пограничному переходу Рафах в Газе после того, как США и Израиль согласились разработать план гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе
Об этом сообщило издание Al-Qahera News, пишет CNN.
Самолеты с помощью Иордании, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирной организации здравоохранения и Красного Креста прибыли в Эль-Ариш еще в четверг. Эль-Ариш расположен примерно в 45 километрах от пограничного перехода Рафах.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США и Израиль согласились разработать план гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.
"Соединенные Штаты и Израиль" согласились разработать план, который позволит гуманитарной помощи от стран-доноров и международных организаций попасть к гражданским лицам в Газе", - объявил Блинкен.
Первый американский дипломат отметил, что США разделяют "беспокойство Израиля тем, что ХАМАС может захватить или уничтожить въезд в Газу или иным образом помешать попаданию помощи к нуждающимся людям".
Блинкен сказал, что согласие на работу над планом было сделано по просьбе США, и они "приветствуют обязательство правительства Израиля работать над этим планом".
- Также Блинкен информировал , что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября.
- В то время Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.
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