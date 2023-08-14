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Конвенция Монтре поможет вытеснить российские "лапти" из Черного моря: Бессмертный о транспортировке зерна из портов Украины

14 августа, 2023 понедельник
15:16
Война с Россией Роман Бессмертный

Дипломат Роман Бессмертный считает, что украинской дипломатии необходимо вернуться к рассмотрению реализации конвенции Монтре в рамках Форума мира или собрать отдельное совещание по реализации этой конвенции

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Даже не смотря, что идет война, объемы выращивания зерна в Украине огромны по мировым меркам. В прошлом году Украина экспортировала более 30 млн тонн зерна без учета растительного масла и масличных культур. Понятно, что вывезти железнодорожным транспортом или через другие порты без дополнительных затрат и расширения инфраструктуры такие объемы невозможно. Для меня очевидно, что необходимо в полной мере задействовать нормы конвенции Монтре (конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, была принята на Конференции о режиме Черноморских проливов в 1936 году в городе Монтре, Швейцария – ред.)", - отметил дипломат.

Роман Бессмертный пояснил, что гарантами реализации этой конвенции являются Великобритания, Франция, Италия, которые неоднократно в истории при возникновении подобных вопросов организовывали военно-морскую эскадру и становились гарантами безопасности в самом регионе.

"Больше того, даже с точки зрения Турции, Конвенция предусматривает, если какая-то из стран испытывает угрозу собственным экономическим интересам, то Анкара имеет право блокировать, не пускать соответствующие корабли. По-моему, украинской дипломатии необходимо или вернуться к рассмотрению реализации этой конвенции в рамках совещания так называемого глобального Форума мира, или собрать отдельное совещание по реализации конвенции Монтре. Путем того, что будет сформирована международная эскадра, которая выйдет в Черное море и вытеснит российские "лапти", будет обеспечена транспортировка зерна из портов Украины", - подчеркнул Бессмертный.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение зернового соглашения, три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины.

Украина
Россия
Роман Бессмертный
Франция
Италия
Турция
зерно
экспорт зерна
Великобритания
Чорное море
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