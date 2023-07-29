Концерт Тейлор Свифт в Сиэтле вызвал сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла

Об этом информирует BBC .

Отмечаю, что данные были записаны во время аншлаганого тура Свифт Eras на Lumen Field 22 и 23 июля. По словам сейсмолога Джеки Каплан-Ауэрбах, такую активность вызвали фанаты певицы или же звуковая система.

Сейсмолог добавила, что это шоу побило предыдущий рекорд в Сиэтле, известный как "Зверотрясение", в 2011 году - тогда фанаты американского футбола праздновали тачдаун Маршона Линча за "Сиэтл Сигокс" во время игры против "Нью-Орлеан Сейнтс". По ее словам, разница между тогдашней игрой и недавними концертами Свифт составляла всего 0,3 балла, но "ток был вдвое сильнее" и "удвоился".

"Я собрала данные с обоих вечеров концерта и быстро заметила, что они явно одинаковые. Если я наложу их друг на друга, они будут почти идентичны", - сказала Каплан-Ауэрбах.

В общей сложности на два концерта Свифт в Сиэтле пришло 144 тыс. человек. Сама певица назвала эти выходные во время тура своими любимыми и поблагодарила фанатов за поддержку, танцы и пение.