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Концерт к 100-летию "Щедрика" в Нью-Йорке: часть средств направят на восстановление Украины

25 сентября, 2022 воскресенье
19:12
Культура

Часть средств с концерта к 100-летию североамериканской премьеры "Щедрика", который состоится в нью-йоркском Карнеги-холле, направят на восстановление Украины

Об этом сообщил МИД Украины в фейсбуке .

В министерстве отметили, что в 2022 году исполняется 100 лет со дня премьеры украинской композиции "Щедрик", известной в мире как Carol of the Bells, в Карнеги-холле - самом престижном концертном зале Нью-Йорка. В связи с этим МИД Украины, Украинский институт и Ukrainian Contemporary Music Festival организуют большой концерт Notes from Ukraine, который состоится 4 декабря в этом же концертном зале.

"В этом году исполняется сто лет известному туру из УНР Капеллы Александра Кошица в США, во время которого они впервые исполнили теперь любимый всеми "Щедрик". Учитывая популярность песни спустя столетие, гастроли продемонстрировали успешность украинской культурной дипломатии. Мы воспринимаем этот праздник как отличный случай отметить украинскую многовековую культуру и государственность во времена, когда Россия пытается их уничтожить. Уверен, это мероприятие даст присутствующим понять, что мы защищаем и почему Украина победит", - подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

Билеты на концерт можно будет приобрести в кассе Карнеги-холла или на сайте . Часть из них направят на восстановление Украины через платформу UNITED24 .

Больше информации о событии можно узнать на официальном сайте .

  • 22 сентября стало известно, что в нью-йоркском Карнеги-холле 4 декабря отметят 100-летие украинского "Щедрика".

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Дмитрий Кулеба
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