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Главная война с Россией Концерн Volkswagen приостанавливает производство авто на некоторых заводах Германии из-за нехватки комплектующих из Украины

Концерн Volkswagen приостанавливает производство авто на некоторых заводах Германии из-за нехватки комплектующих из Украины

16 мартa, 2022 среда
14:53
война с Россией Volkswagen

Заводы в Украине снабжали известного автопроизводителя кабельными комплектующими и электрическим оборудованием

Об этом сообщает Financial times со ссылкой на заявления дирекции концерна, передает Еспресо.TV .

Крупнейший европейский производитель автомобилей Volkswagen рассмотрит возможность расширения производства за пределы Европы, если конфликт в Украине будет продолжаться, сказал его исполнительный директор, поскольку крупнейший производитель автомобилей на континенте боится за обеспечение важнейших поставок от производителей запчастей в охваченной войной стране.

"Мы должны подумать о дополнительных инвестициях в Соединенных Штатах и за рубежом", - сказал Герберт Дисс журналистам во вторник, хотя предупредил, что "конкретные последствия [войны] пока не могут быть окончательно оценены".

Вторжение России в Украину заставило приостановить работу некоторых заводов VW в Германии из-за отсутствия специализированных жгутов проводов, поставляемых из Украины. Дисс сказал, что отсутствие таких деталей остается "доминирующим ограничением" для производства. Специальная группа из 150 человек в штаб-квартире VW в Вольфсбурге работает над определением альтернативных поставщиков.

Дисс сказал, что VW уже перенес производство до 100 тысяч автомобилей в Америку и Китай, чтобы обойти узкие места поставок.

На прошлой неделе Дисс заявил Financial Times, что длительная война может оказать большее влияние на мировую экономику, чем пандемия коронавируса, которая на неделе закрывала автомобильные заводы.

Отметим, что речь идет о заводе Fujikura, расположенном во Львовской области. Он принадлежит международной японской компании, занимающейся изготовлением электрического оборудования для автомобилей немецкого концерна Volkswagen Group. Завод открыт в апреле 2016 года и имел численность работников – около 4 тыс. человек. Ключевыми клиентами компании являются заводы группы Volkswagen – Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, которые находятся на территории ЕС.

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Volkswagen
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