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Концерн РРТ выключил вещание "Еспресо" в цифровой сети Т2: открытое письмо телеканала президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету
Относительно совершения умышленных действий должностными и должностными лицами Концерна РРТ, которые несут угрозу национальной безопасности Украины
Уважаемый господин Президент!4 апреля этого года коллектив телеканала "Еспресо" встретил беспрецедентной новостью – утром представители Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ), без всяких законных оснований, по собственному усмотрению отключили вещание телеканала "Еспресо" в цифровой сети Т2.
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые дамы и господа!
Показательно, что со времени активной фазы российского вторжения имели место три "успешных" попытки отключить вещание украинских телеканалов. Первая была во время российского ракетного удара по киевской телевышке, следующая – в результате захвата оккупационными войсками Херсона, и третья - сегодня утром, в результате действий будто бы украинского Концерна РРТ.
С сегодняшнего утра Концерн РРТ занял свое место среди российских террористических войск и коллаборационистов, которые сознательно работают против Украины и украинцев, убивают мирных граждан и ограничивают возможности украинцев смотреть украинские телеканалы.
В истории Украины это лишь вторая попытка отключить Еспресо. Первая была во время Революции Достоинства в 2014 году по указанию Януковича . Но тогда этого сделать не смогли. Вторая – сегодня, во время активной фазы российско-украинской войны, и, очевидно, по указанию кремлевских сил, которое реализует Концерн РРТ сегодня.
На попытки получить пояснения от Концерна РРТ мы не получили никаких ответов. Но очевидно, что, будь это законные действия, Концерну РРТ не было бы сложно на них сослаться в обоснование своих действий.
Но на данный момент можно констатировать: ни Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, устанавливающий правила деятельности телеканалов, ни Министерство обороны Украины, которое в соответствии с законом регулирует режим военного положения, ни СНБО Украины или какие-либо другие уполномоченные государственные органы не принимали никаких решений по отключению телеканала "Еспресо".
Единственным государственным образованием, имеющим целью закрытие украинских телеканалов, является Министерство обороны российской федерации и их кремлевские начальники. Если окажется, что украинский Концерн РРТ выполняет решение кремлевского Министерства обороны, очевидно, украинские правоохранительные органы должны на это должным образом отреагировать.
Телеканал "Еспресо" всегда занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию. "Украинский взгляд на мир" - это не только наш лозунг, но и часть идеологии каждого сотрудника телеканала. Полностью осознавая вызовы, с которыми сталкивается наша страна сегодня, мы фокусируемся на вопросах войны, объединении нации ради общей победы и донесении до наших зрителей официальной информации от органов государственной власти.
Также мы помогаем нашим иностранным партнерам донести до украинцев то, что они делают, как помогают нашей стране для нашей победы. Для этого на основании соответствующих договоров в эфире "Еспресо" регулярно выходят ежедневные информационные блоки наших иностранных партнеров – новости BBC (Великобритания), Радио Свободы, Голос Америки (США), France 24 (Франция).
Лишение США, Великобритании, Франции, других стран-партнеров возможности коммуникации с украинцами через свои ежедневные и еженедельные передачи, транслируемые в эфире Еспресо, является очевидной провокацией, направленной на усложнение отношений между Украиной и стратегическими партнерами, поддержка которых особенно важна сейчас для Украины. В то же время, когда ведутся сложные переговоры о поставках Украине тяжелого вооружения, предпринимается попытка заменить предмет разговора на дискуссии о свободе слова и откровенно незаконное прекращение вещания в Украине проукраинского телеканала.
Мы требуем от Концерна РРТ прекратить антиукраинскую деятельность и действовать исключительно на основании закона. Если отключение "Еспресо" было технической ошибкой, ее нужно немедленно исправить и возобновить вещание.
В противном случае сознательное продолжение отключения украинского телеканала "Еспресо" из украинской цифровой сети Т2 может быть расценено не иначе как участие в войне против Украины на стороне Кремля. Мы обратились в уполномоченные правоохранительные органы с целью проверки данных фактов и открытия уголовных производств в отношении чиновников Концерна РРТ за коллаборационизм, государственную измену и другие преступления, о чем будут проинформированы все посольства государств-партнеров в Украине. Мы убеждены, что поддержка телеканала "Еспресо" будет безоговорочной.
Господин Президент, мы неоднократно заявляли и заявляем о нашей совместной борьбе против России. Вместе с тем, в период военного положения и вооруженной агрессии против Украины, борьба в Украине с независимыми проукраинскими медиа не способствует общей победе. Мы убеждены, что Вы так же разделяете такую позицию и всеми возможными средствами будете способствовать прекращению этого беззакония, что вредит международному имиджу Украины, особенно в этот нелегкий период.
Вместе к победе! Слава Украине!
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