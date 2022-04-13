Концерн РРТ самостоятельно не мог выключить "Еспресо" из сети Т2. Может быть, был звонок из правительственного квартала, - политический эксперт

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"По состоянию на сегодняшний день я трактую отключение "Еспресо" из сети Т2 как информационную диверсию. Понимая иерархию, концерн РРТ не мог самостоятельно выключить вещание вашего канала без решения суда, или отдельного распоряжения, которое могло быть предоставлено и из Офиса президента Украины. Такое действие должна иметь аргументацию, объяснение, привязку к военному положению, определенному указу и тому подобное", - отметил Антонюк.



Политический эксперт предполагает, что мог быть телефонный звонок из правительственного квартала.



"Я все же надеюсь, что по крайней мере президент Зеленский еще раз пересмотрит свое окружение. Или вдруг в его окружении под видом сегодняшних наших тяжелых побед, случайно ли у президента нет кротов, как это оказалось, к примеру, в СБУ ", - заметил Александр. Антонюк.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что не принимал решения об отключении телеканалов "Прямой", "5 канал" и "Еспресо".

Более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции подписали письмо президенту Украины, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, Совету национальной безопасности и обороны, в котором выражают поддержку телеканалам "Еспресо", "Прямому" и 5-му и свободе слова в Украине, и требуют восстановить их вещание в цифровом эфире.

Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, выключивший из эфира Эспрессо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что в решении отключения определенных каналов, среди которых "Эспрессо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством.

Народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко считает, что ни одна война не может оправдать создание фундамента тоталитарного государства , а отключение телеканалов "Еспресо", "5 канал" и "Прямой" из сети Т2 - это информационная диверсия.