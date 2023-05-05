Концерн Rheinmetall заявил о возможности производить для Украины до 600 тыс. снарядов в год
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о возможности производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины, чтобы помочь ей защищаться от оккупантов
Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Handelsblatt.
"Мы можем производить до 600 тысяч снарядов в год", – сказал он.
Заявление прозвучало после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсе.
ЕС пообещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в год для защиты от оккупантов.
"Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов", - сказал Бретон.
- В начале марта Паппергер заявлял, что концерн ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине.
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