Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер, передает Handelsblatt.

"Мы можем производить до 600 тысяч снарядов в год", – сказал он.

Заявление прозвучало после визита комиссара ЕС по промышленности Тьерри Бретона на завод Rheinmetall в Унтерлюсе.

ЕС пообещал поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в год для защиты от оккупантов.

"Эта цель должна быть достигнута быстро. Из-за интенсивных боев Украина рискует остаться без боеприпасов", - сказал Бретон.