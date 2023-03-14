Об этом сказал гендиректор концерна Армин Паппергер, передает Bloomberg .

"Мне нужны заказы. Без заказов я ничего не буду производить", - сказал Паппергер.

"Любая нехватка боеприпасов будет не по вине ОПК. Промышленность может обеспечить то, что нужно", - добавил он.

Издание напоминает, что министр обороны Украины Алексей Резников ранее говорил, что ВСУ нужно ежемесячно свыше 350 тысяч снарядов калибра 155 мм, что втрое превышает количество, используемое военными сейчас.

Резников обратился к ЕС с просьбой предоставить 250 тысяч снарядов в месяц , количество, которое, по словам Паппергера, "изготовить будет тяжело".

"Мощности в Европе нужно удвоить, чтобы достичь этого показателя", - сказал он.

"Это проект национальной безопасности. Мы не можем это финансировать своими силами. Нам нужна государственная поддержка, какую Intel получила для своей фабрики микросхем", – резюмировал гендиректор немецкого концерна.