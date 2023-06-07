Концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины

Об этом пишет RND.

"Во вторник компания объявила на своей производственной площадке в Унтерлюсе, получившей заказ от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder. Транспортные средства должны быть доставлены в Украину до конца июля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июля в Украину также будет отправлена первая партия из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard.

Известно, что уже сейчас Германия передала Украине 40 БМП Marder. 20 из них принадлежали непосредственно Бундесверу, а остальные были закуплены у Rheinmetall.

Справка: БМП Marder – это немецкая БМП, которая была разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall по заказу ВС ФРГ. Первый прототип собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года.