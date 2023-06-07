Концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины
Министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля
Об этом пишет RND.
"Во вторник компания объявила на своей производственной площадке в Унтерлюсе, получившей заказ от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder. Транспортные средства должны быть доставлены в Украину до конца июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца июля в Украину также будет отправлена первая партия из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard.
Известно, что уже сейчас Германия передала Украине 40 БМП Marder. 20 из них принадлежали непосредственно Бундесверу, а остальные были закуплены у Rheinmetall.
Справка: БМП Marder – это немецкая БМП, которая была разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall по заказу ВС ФРГ. Первый прототип собран в конце 1969 года, производство продолжалось до 1975 года.
- 2 июня стало известно, что правительство Германии закупило дополнительную военную технику, чтобы поддержать Украину в обороне от российского нападения. В частности, ВСУ получат 66 БТР.
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