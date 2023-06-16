Концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине снаряды для установок Gepard
Концерн Rheinmetall планирует заключить с правительством Германии контракт на миллиарды евро в ближайшие недели и поставить первые 35-мм снаряды для зенитных установок Gepard в Украину в июле
Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Reuters.
Стало известно, что Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт 35 мм боеприпасов Gepard в Украину.
По словам Паппергера, в июле Rheinmetall поставит первые 35-мм снаряды, изготовленные на новой производственной линии в Германии.
"Правительство заказало 300 тысяч снарядов... В этом году мы обязательно поставим от 40 тысяч до 60 тысяч снарядов", - сказал он.
Кроме того, Паппергер сказал, что стоимость нового контракта с правительством Германии будет составлять несколько миллиардов евро, и он надеется, что Rheinmetall, один из крупнейших производителей артиллерийских орудий и танковых снарядов в мире, сможет объявить о нем в ближайшие шесть недель.
"Германия намерена заключить с нами большой рамочный контракт", - сказал он в интервью в Брюсселе, где принял участие в первом в истории совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 руководителей оборонной промышленности.
В течение всего года Паппергер ждет оборонительных заказов на "двухзначную сумму" в миллиардах евро.
"Это, безусловно, будет наш лучший год с точки зрения приема заказов", - сказал он, добавив, что ожидает целого ряда сделок - из транспортных средств, боеприпасов, электроники и радиолокационных систем.
- 1 июня сообщалось, что американская компания Global Military Products получила от Минобороны США контракт более чем на 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.
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