Концерн Rheinmetall планирует предоставить Украине снаряды для установок Gepard

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Reuters.

Стало известно, что Rheinmetall запустила производственную линию после того, как Швейцария отказалась разрешить экспорт 35 мм боеприпасов Gepard в Украину.

По словам Паппергера, в июле Rheinmetall поставит первые 35-мм снаряды, изготовленные на новой производственной линии в Германии.

"Правительство заказало 300 тысяч снарядов... В этом году мы обязательно поставим от 40 тысяч до 60 тысяч снарядов", - сказал он.

Кроме того, Паппергер сказал, что стоимость нового контракта с правительством Германии будет составлять несколько миллиардов евро, и он надеется, что Rheinmetall, один из крупнейших производителей артиллерийских орудий и танковых снарядов в мире, сможет объявить о нем в ближайшие шесть недель.

"Германия намерена заключить с нами большой рамочный контракт", - сказал он в интервью в Брюсселе, где принял участие в первом в истории совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 руководителей оборонной промышленности.

В течение всего года Паппергер ждет оборонительных заказов на "двухзначную сумму" в миллиардах евро.

"Это, безусловно, будет наш лучший год с точки зрения приема заказов", - сказал он, добавив, что ожидает целого ряда сделок - из транспортных средств, боеприпасов, электроники и радиолокационных систем.