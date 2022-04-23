Концерн Rheinmetall обратился к правительству Германии за разрешением на поставку 100 БМП Marder в Украину, - Welt am Sonntag
Дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder
Об этом сообщает DW .
По данным Welt am Sonntag, запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был немедленно передан в Федеральный совет безопасности, в который, кроме канцлера Олафа Шольца, входят министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.
В ближайшие дни этот орган должен решить, готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. По данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с начала полномасштабной российской агрессии.
Rheinmetall Landsysteme готов продать БМП Marder Украине в кратчайшие сроки и заявил, что первую партию техники может поставить в течение нескольких недель.
- 20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder, чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.
- 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не налагала запрет на поставки в Украину бронетехники.
- 22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.
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