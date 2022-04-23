Концерн Rheinmetall обратился к правительству Германии за разрешением на поставку 100 БМП Marder в Украину, - Welt am Sonntag

Об этом сообщает DW .

По данным Welt am Sonntag, запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был немедленно передан в Федеральный совет безопасности, в который, кроме канцлера Олафа Шольца, входят министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.

В ближайшие дни этот орган должен решить, готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину. По данным Welt am Sonntag, это первая подобная заявка с начала полномасштабной российской агрессии.

Rheinmetall Landsysteme готов продать БМП Marder Украине в кратчайшие сроки и заявил, что первую партию техники может поставить в течение нескольких недель.

20 апреля заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder, чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.

20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не налагала запрет на поставки в Украину бронетехники.

22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.

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