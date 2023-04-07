Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше

Об этом сообщила пресс-служба PGZ.

Польский концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и Укроборонпром подписали соглашение: на бронетанковом заводе Bumar-Łabędy в Гливице будут ремонтировать танки Т-64 для Украины.

"Гливицкий завод готов создать хаб для капитального ремонта бронетехники, который используется украинской армией. Более 70-летний опыт завода как в производстве, так и в проведении капитального ремонта, ремонта, дооборудования и модернизации бронетехники станет ключевой помощью в поддержке обороноспособности украинской армии. регулярному ремонту и техническому обслуживанию, находящаяся в эксплуатации техника восстановит свою полную боевую готовность", - отметила Эдита Шиманская, глава Bumar-Łabędy.