Об этом пишет Deutsche Welle .

"Мы будем стараться перевезти больше зерна", - отметил представитель DB Cargo, не назвав конкретных объемов.

Для этого компания планирует перестроить свою логистическую сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи. Зерно будут забирать из Румынии и перевозить в порты Ростока, Гамбурга, а также Браке, расположенного вблизи Бремерхафена. Часть зерна будут забирать из Польши.

По данным СМИ, Deutsche Bahn планирует отправлять несколько поездов в неделю.

20 июля народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров заявил, что экспорт зерна с территории Украины будет происходить через три порта - Одесса, Южный и Черноморск. Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

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