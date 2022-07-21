Концерн Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты, - Deutsche Welle
Немецкая компания Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты. Оттуда оно будет отправляться к конечным покупателям по всему миру
Об этом пишет Deutsche Welle .
"Мы будем стараться перевезти больше зерна", - отметил представитель DB Cargo, не назвав конкретных объемов.
Для этого компания планирует перестроить свою логистическую сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи. Зерно будут забирать из Румынии и перевозить в порты Ростока, Гамбурга, а также Браке, расположенного вблизи Бремерхафена. Часть зерна будут забирать из Польши.
По данным СМИ, Deutsche Bahn планирует отправлять несколько поездов в неделю.
- 20 июля народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров заявил, что экспорт зерна с территории Украины будет происходить через три порта - Одесса, Южный и Черноморск. Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.
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