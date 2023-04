The New York Times пишет, что Альянс отказался от концепции "сдерживания путем ответного удара" (deterrence by retaliation) и избрал "сдерживания путем недопущения" (deterrence by denial). Другими словами, Североатлантический союз официально заявляет, что не будет терпеть никакой оккупации территорий стран-членов. При этом в подтекстах "сливов", которые сейчас дают более или менее вразумительную картину будущей концепции, речь идет именно о восточном фланге НАТО, прежде всего Балтии и Польше.

Конечно, уроки российского вторжения и зверства московитов на временно захваченных территориях Украины повлекли за собой логическое возмущение и неприятие во всем мире. Что уж говорить о Литве, Латвии, Эстонии и Польше, где память о реалиях московского правления до сих пор жива, как живы и свидетели коммунистического диктата. Именно здесь после 24 февраля 2022 года появилось и новое осознание, что русские после двадцати лет путинизма стали более жестокими и неумолимыми, что кремлевский дед не остановится ни перед чем, даже геноцидом, лишь бы воплотить собственные амбициозные маниакальные идеи территориях бывшего СССР. Отсюда и активная поддержка Украины в ее сопротивлении новейшей орде, отсюда и адвокация Киева в международных организациях, в том числе – в НАТО. Именно на восточном фланге Альянса родилась идея политического решения в вопросе вступления Украины в союз, и она, — эта идея, — приобрела особые реалистичные оттенки после стремительного присоединения к НАТО Финляндии, а впоследствии — и Швеции.

Если так случится (дай Бог!), то именно Восточная Европа станет разрушителем древних (еще с начала XX века) стереотипов двухполюсного мира "холодной войны", заключавшихся в обустройстве так называемых "серых зон" между диктатурами и демократиями, в идеях "витрин" западного мира на границах с диким Востоком. Рассеялись, как утренний туман, сладкие иллюзии, что, мол, россияне, имея перед глазами прекрасный пример процветания соседей, самостоятельно справятся с "самодержцами", избрав адекватную и демократическую власть.

Собственно, та же New York Times намекает, что концепция "сдерживания путем недопущения" означает, наоборот, постоянное расположение союзных войск у границы с РФ (курсив мой. - Авт.), большую интеграцию американских и союзнических военных планов, большие военные расходы и более детальные требования к союзникам относительно наличия конкретных видов сил и средств для ведения боевых действий в случае необходимости.

"Цель состоит в том, чтобы сделать силы НАТО не только более мощными и боеспособными, но и более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания".

Но, сказав "а", Североатлантический союз должен продлить алфавит. Без компромиссов и демагогической риторики типа "невыполнение Украиной определенных критериев" и т.д. Я уже писал, что в определенных кругах на Западе (в основном, инкорпорированных в международные безопасности и не только) после сногсшибательного по скорости вступления Финляндии в Альянс, бытует идея применить опыт "нейтральной Суоми", сместив ее немного на Юг, то есть "финляндизировать" Украину. Более того, Financial Times вообще обнародовала информацию со ссылкой на четырех осведомленных лиц, которые в США, Германии и Венгрии категорически против не только ускоренного вступления Киева, но и его приглашения в НАТО на Вильнюсском саммите. Если вынести за скобки пророссийскую позицию Будапешта, почти официально приобщившегося к "оси зла", и, соответственно, продуцента антиукраинских идей, то позиция Вашингтона и Берлина выглядит странной. Ибо, во-первых, когда речь идет о военных стандартах или унификации вооружений, именно США и Германия понимают готовность Украины, а во-вторых, американские и немецкие военные не раз и не дважды заявляли о превосходстве ВСУ перед натовскими армиями, лишенными реального опыта боевых действий.

Да, конечно, НАТО не нужна еще одна Венгрия в своих рядах, а действующая политическая верхушка в Украине до сих пор не смогла очиститься от московских агентов влияния, лиц с довольно сомнительными связями. И эти связи, мягко говоря, диктуют правила игры и поступки Верховного Главнокомандующего. Добавьте сюда страх Зеленского перед потерей власти, что однозначно повлечет за собой кучу вопросов персонального характера относительно подготовки к войне и не только.

Но… Несмотря на все предохранители, часто надуманные, но и реальные, если после Вильнюса Североатлантический альянс удержит статус-кво в отношении Украины, то новая концепция НАТО не будет стоить и выеденного яйца. "Сдерживание путем недопущения"? И как тогда будут реагировать в Брюсселе на падение российских ракет (пусть даже сбитых украинским ПВО, и, к слову, уже скоро американскими Pаtriot) на территорию Румынии или Польши? Снова будут искать серую кошку в темной комнате? Каков будет ответ на атаки российских штурмовиков над Черным морем против американских (читай натовских) беспилотников? Москве дадут почитать текст новой концепции?

Черчилль, которого любят цитировать и украинские, и зарубежные деятели именно в контексте российско-украинской войны, написал, что "когда уже взялись идти через ад, идите и не оглядывайтесь". Нет, те, кто до сих пор "оглядывается", очевидно, не превратятся в соляной столб, как жена ветхозаветного Лота. Но будущее точно признает их филистерами от имеющих шанс политики и не смогли им воспользоваться.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

