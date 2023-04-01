Документ достаточно объемен и интересен несколькими концептуальными утверждениями. Часть касается описания желаемого места России в мире, часть посвящена специфике политической активности. Однако, если отбросить лишнюю корректность, то имеем фиксацию статуса "бензоколонки", которая всем угрожает через построенный забор и параллельно пытается развернуться на восток.

Уже в пятом пункте Путин определяет статус РФ как фактически "страны-бензоколонки" с ядерным оружием: "Место России в мире определяется наличием у нее значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, ее статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) ), участника ведущих межгосударственных организаций и объединений, одного из двух крупнейших ядерных государств, государства – правопреемницы Союза ССР".

Путин определяет статус РФ как фактически "страны-бензоколонки" с ядерным оружием: "Место России в мире определяется наличием у нее значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, ее статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), участника ведущих межгосударственных организаций и объединений, одного из двух крупнейших ядерных государств, государства – правопреемницы Союза ССР"

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Будущее мироустройство в кремле однозначно воспринимают как "многополярное" с наличием нескольких "влиятельных и самостоятельных центров", где РФ — один из таких.

Обозначенные механизмы достижения в целом "стандартные" – развитие сотрудничества, роль международных организаций. Но есть несколько уникальных пунктов, в частности:

• "противодействие антироссийской деятельности иностранных государств и их объединений";

• "содействие сохранению заграницей исторической правды и памяти о роли России в мировой истории".

И очень интересный пункт о добрососедстве: "формирование отношений добрососедства с соседними государствами, содействие предотвращению возникновения и устранения очагов напряженности и конфликтов на их территориях". То есть РФ сразу предостерегает, что намерена проводить политику вмешательства в дела соседей. Далее этот тезис раскрывается в разделе о многополярном устройстве. С одной стороны, декларируется приверженность РФ подходам на базе равенства стран, непринятия гегемонии по делам, невмешательства во внутренние дела и т.Д.

При этом ключевой задачей (пункт 19 концепции) кремль видит "устранение рудиментов доминирования США и других недружественных государств по мировым делам, создание условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций".

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Если отбросить избирательность и задекларированное противодействие США, то приписку о гегемонии можно было бы воспринять как положительную. Можно, если бы не отнесение России самой к списку «ведущих государств» и содержанию пп. 25 и 26.

В 25 параграфе РФ декларирует возможность использования вооруженных сил для "решения задач по отражению и предотвращению вооруженного нападения на Россию и (или) ее союзников". А также, для "защиты своих граждан, находящихся за границей". И здесь стоит упомянуть политику "паспортизации", которую активно проводит Россия в последние годы.

В 26 параграфе Россия декларирует готовность "симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения… недружественных действий, а также для предотвращения их повторения в будущем". И расшифровка в параграфе 28, где кремль декларирует работу "по предотвращению (!!!) возникновения угроз безопасности со стороны соседских территорий и государств". Это следует умножить на содержание параграфов 43 и 45, где речь идет о формировании "единого гуманитарного пространства СНГ", распространении русского языка русской культуры и даже "защите РПЦ". В 49 параграфе прямо РФ декларирует, что намерена предотвращать "цветные революции" и формировать систему, основанную на "ключевой роли России в сохранении и укреплении региональной безопасности".

Проще говоря, попытка любой, кроме пророссийской политики соседа, в кремле может восприниматься как политика, ведущая к возникновению угроз. И дальше читаем по тексту до применения военной силы.

Попытка любой, кроме пророссийской политики соседа, в кремле может восприниматься как политика, ведущая к возникновению угроз. И дальше читаем по тексту вплоть до применения военной силы

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Кстати, в концепции речь идет о недопустимости санкционного давления (за исключением решения СБ ООН). Россия же считает, что имеет право по "принятию мер влияния и специальных экономических мер по иностранным государствам и их объединениям, иностранным должностным лицам, организациям и гражданам, причастным к совершению недружественных действий в отношении российских граждан и организаций, а также к нарушению основополагающих прав и свобод соотечественников, проживающих за границей".

И, наконец, внешнеполитическая ориентация. Кремль декларирует развитие партнерства с КНР, Индией, Ираном. Активный вход в Африку и работу в Южной Америке, прежде всего с теми, "испытывающим давление США".

Что касается самих Соединенных Штатов, то снова декларируется противостояние, но с оговорками о формировании и системах баланса интересов. А вот с остальными "англосаксонскими государствами" не так страшно — кремль ставит уровень отношений в зависимость от готовности тех "уважать законные интересы России". То же и по Европейскому Союзу: противостояние с ЕС с целью выйти на режим сосуществования с "уважением к российским интересам".

Кратко вывод описан в заглавии – "агрессивная бензоколонка, угрожающая другим", но ищущая партнеров на Востоке. Если же развернута, то имеем ситуацию, при которой ключевой задачей внешней политики кремля является подтверждение своего статуса супердержавы. Соответственно с возможностью агрессивно вмешиваться в дела соседних государств. Ради такого статуса Россия готова и дальше поддерживать конфронтационную линию с Западом. Но поскольку собственных сил для противостояния мало, в Кремле надеются на усиление взаимодействия с КНР и Индией и работу в определенной степени "на периферии" их политических интересов.

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Об авторе. Игорь Тишкевич, эксперт Украинского института будущего

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