Концепция натовского оружия – уничтожить цель, а не засыпать огнем противника, – полковник Костенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Техники у них достаточно, даже когда стволы выходят из строя, то у них задача не метко стрелять, а засыпать по площадям землю артиллерийскими снарядами, это такая советская тактика. Создать массовость батарей, дивизионов и просто насыпать в сторону противника. Поэтому мы не должны надеяться, что у них закончатся снаряды, у них их очень много, нам нужно отвечать точечно, прицельно, понимая, что на войне экономика тоже имеет очень важное значение. второй – третий снаряд в цель", - заметил Костенко.



Он отметил, говоря о стандартах НАТО и о переходе на 155-й калибр вместо 152-го, раньше разница воспринималась в миллиметрах 155 и 152 калибров, пока не убедился, что это не только название "152" и "155", а вообще другая концепция и другой подход к оружию.



"Россияне рассказывали о советском оружии как о супероружии, их концепция была засыпана все массовостью и огнем потому, что не могли сделать достаточно точного оружия. А натовское оружие направлено на то, что ты берешь точные снаряды, которые сильнее своих тактико-технических характеристик, и кладешь в цель. То есть не просто все засыпать, а, например, уничтожить пункт управления или склады боеприпасов, и после того как враг будет обескровлен, потом уже продвигаться", - пояснил полковник СБУ.



Костенко добавил, что противнику без мобилизации будет сложно идти дальше и наступать, учитывая их планы на Юг. Скорее всего, они сделают массовую или скрытую мобилизацию, но наше преимущество в том, что мы уже сделали мобилизацию и у нас уже 700 тысяч мобилизованных людей, которые проходят подготовку и набираются боевого опыта.



"Если противник сделает мобилизацию, то ему придется бросать в топку неподготовленных людей. Я считаю, что время играет на нашей стороне. Даже заявления россиян о передышке на Славянском и Краматорском направлениях подтверждают, что они понесли значительные потери и не жалели ничего, потому что создали преимущество в пять раз и сунули, где наши их просто уничтожали. Но с помощью массовости, они и проходили. Поэтому то, что они остановились передислоцироваться, мы используем, что будет тоже играть в нашу пользу", - подытожил Роман Костенко.

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