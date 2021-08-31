Концентрация вируса в легких: ученые назвали вероятную причину большинства смертей от COVID-19

Об этом сообщил Nature Microbiology.

Профессор университета Нью-Йорка Имрана Сулаймана отметил, что ученые провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19.

"Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 является неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", - подчеркнул он.

По его словам, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии.

Оказалось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.

В исследовании также говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы позволит создать препараты для поддержания иммунитета в борьбе против коронавируса.

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