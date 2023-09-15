"Концентрация ресурсов приводит к диктатуре": нардепка Клименко считает, что "военный" НДФЛ не должен идти в центральный бюджет

Об этом сообщила народная депутат Украины Юлия Клименко в эфире телеканала "Еспресо".

“Забирать НДФЛ из местных бюджетов сейчас не ко времени. Дело в том, что региональная экономика "легла", у общин нет больших дотаций из центрального бюджета, программы недофинансируются. Многие программы, например по восстановлению, возложили на общины. Я уже не говорю о ветеранах и социальных вопросах, которые тоже возложили на общины”, - заявила Клименко.

Если все решения и деньги будут сконцентрированы на национальном уровне в одном месте, о демократии, развитии общин и общества можно забыть.

"Децентрализация позволяет общинам учиться руководить своей общиной, бюджетом и возможность развиваться регионам, конкурировать между собой и не концентрировать ресурсы на центральном уровне", - пояснила народная депутат.

К тому же общины более эффективны в помощи военным частям, чем Министерство обороны Украины или национальный бюджет. Поэтому, возможно, часть НДФЛ должна идти на войну, на финансирование воинских частей, но точно не в центральный бюджет.

“Есть возможный выход для того, чтобы НДФЛ платилось не по месту воинской части, а по месту регистрации человека. Но это спорный вопрос, который нужно обгорать на экспертном уровне. Потому что воинские части потребляют местную инфраструктуру. Они находятся в общинах, пользуются водой и дорогами. А во многом у общины нет других средств, кроме НДФЛ”, - подчеркнула Юлия Клименко.