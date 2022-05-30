Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку России дискредитировать миссию ОБСЕ
Военная контрразведка СБУ сорвала российскую спецоперацию по обвинению ОБСЕ в шпионаже
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в телеграм.
"Служба безопасности установила, что спецслужбы России провели серию провокаций во временно оккупированных районах Юга и Востока Украины. Враг планировал сделать постановочные сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать миссию и поставить под сомнение ее объективность" , – говорится в сообщении.
Чтобы собрать "доказательства", российская ФСБ незаконно врывалась в дома работников ОБСЕ и выбивала из них якобы компрометирующую информацию.
"Так, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись вынудили работника Мониторинговой миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве", – отмечают украинские правоохранители.
Еще несколько работников миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать, добавляет СБУ.
Кроме того, с 16 по 23 мая сотрудники российской ФСБ под угрозой убийства заставили работников миссии на камеру "засвидетельствовать" ограбление офиса якобы украинскими правоохранителями. Это при том, что российские оккупанты пять раз приезжали и грабили его.
- Напомним, в апреле оккупанты взяли в плен работников ОБСЕ в Луганске и Донецке.
- 9 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ.
- 10 апреля в ДНР признали неправомерной деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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