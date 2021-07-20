Контрразведка СБУ задержала бывшего "депутата" так называемых ЛНР/ДНР

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Как известно, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".



Во время обыска у задержанного обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых Народного совета и парламента Союза народных республик Л/ДНР.



Руководители псевдогосударственных образований неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.



Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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