Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Отмечается, что гражданин иностранного государства, временно проживающего на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За это он получал денежное вознаграждение.



Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованы в ООС новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное.



Шпиона задержали на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.



Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

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