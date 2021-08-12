Контрразведка СБУ задержала агента российской разведки
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что гражданин иностранного государства, временно проживающего на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За это он получал денежное вознаграждение.
Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованы в ООС новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации, личный состав подразделений ВСУ и тому подобное.
Шпиона задержали на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.
Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.
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