Контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона, - перехват
Военные контрразведчики СБУ показали видео уничтожения российского танка Т-72 и 15 захватчиков с помощью ударного дрона
Об этом говорится в перехвате спецслужбы.
"Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 захватчиков. А оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян", - подчеркнули в СБУ.
Разговор российского захватчика с матерью перехватила украинская спецслужба.
"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п**дец!" Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - рассказал оккупант.
Как отметили в СБУ, "нечего добавить о судьбе этих оккупантов: приехали в Украину, посмотрели кино, погибли… и сами попали в кинохронику ювелирной работы наших спецов".
- 20 июля СБУ опубликовала перехват , в котором отец российского оккупанта советовал сыну, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины.
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