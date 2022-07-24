Об этом говорится в перехвате спецслужбы.

"Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский Т-72 и 15 захватчиков. А оккупант-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян", - подчеркнули в СБУ.

Разговор российского захватчика с матерью перехватила украинская спецслужба.

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п**дец!" Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", - рассказал оккупант.

Как отметили в СБУ, "нечего добавить о судьбе этих оккупантов: приехали в Украину, посмотрели кино, погибли… и сами попали в кинохронику ювелирной работы наших спецов".

20 июля СБУ опубликовала перехват , в котором отец российского оккупанта советовал сыну, как сломать руку, чтобы сбежать из Украины.

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