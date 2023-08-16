Контрразведка на Киевщине задержала "крота", пытавшегося вступить в ДШУ для сбора разведданных
В Киевской области задержали херсонца, который хотел вступить в Десантно-штурмовые войска ВСУ для сбора разведывательных данных в пользу врага
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"По указанию агрессора он должен был узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах. В дальнейшем фигурант планировал отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" оккупантам геолокации боевых позиций и перемещение десантно-штурмов" ВСУ на передовой", - объясняют в пресс-службе.
Однако стражи порядка разоблачили злоумышленника на этапе оформления на военную службу.
Фото: Служба безопасности Украины
Им оказался житель Херсона, который во время оккупации города поддержал рашистов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
За это его назначили "старшим инструктором-кинологом отдела охраны" в составе оккупационной так называемой Голопристанской исправительной колонии. Злоумышленник занимался подготовкой отрядов, конвоировавших похищенных мирных жителей в тюрьму.
"Именно тогда он попал в поле зрения российских спецслужб, которые привлекли его к негласному сотрудничеству. После освобождения Херсона вражеский приспешник получил задание от оккупантов "залечь на дно" и впоследствии переехать в Киевскую область", - отмечают в СБУ.
Задержанному доложено о подозрении за коллаборационную деятельность. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
Предостережение: Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Кроме того, 1 июня военная контрразведка и следователи разоблачили российского шпиона в рядах Вооруженных Сил Украины, который собирал информацию о западном вооружении и системе противовоздушной обороны.
- В июне на Днепропетровщине стражи порядка разоблачили шпиона главного управления генштаба ВС РФ, который служил в ВСУ и собирал данные об украинском контрнаступлении для врага.
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