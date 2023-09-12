"Контролируют больше года": в ВМС рассказали подробности возвращения "вышек Бойко"

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены так называемые вышки Бойко", - сказал он.

Он отметил, что российские военные корабли перестали туда заходить после того, как в июне 2022 года удалось потопить корабль "Василий Бех".

По его словам, добраться "вышек Бойко" на резиновых лодках было тяжело, спецназовцы рисковали жизнью, ведь "нельзя было включать, что туда может зайти какая-то диверсионная группа". К тому же была опасность из воздуха.

"Достаться на такое расстояние, на резиновых лодках – это реально надо быть очень крутыми ребятами, которыми и есть", - рассказал Пелетнчук.

"Вышками Бойко" называют буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. Подробнее об этом – здесь .