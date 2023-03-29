Об этом информирует представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк .

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России", - говорит Черняк.

Представитель украинской разведки отмечает, что контроль размещения ядерного оружия – приоритетная задача, как для наших спецслужб, так и для мирового сообщества.

"Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше", – добавил Черняк.

Также ГУР считает, что заявления России о размещении ядерного оружия в Беларуси являются очередным шантажом рашистов.