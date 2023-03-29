Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Контролируем возможное размещение ядерного оружия в Беларуси вместе с партнерами, - украинская разведка

Контролируем возможное размещение ядерного оружия в Беларуси вместе с партнерами, - украинская разведка

29 мартa, 2023 среда
13:51
война с Россией

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что контролирует возможное размещение ядерного оружия в Беларуси и отслеживает ситуацию в РФ вместе с партнерами

Об этом информирует представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк .

"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России", - говорит Черняк.

Представитель украинской разведки отмечает, что контроль размещения ядерного оружия – приоритетная задача, как для наших спецслужб, так и для мирового сообщества.

"Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше", – добавил Черняк.

Также ГУР считает, что заявления России о размещении ядерного оружия в Беларуси являются очередным шантажом рашистов.

  • 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
  • В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции.
  • 27 марта МИД Китая подчеркнул, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
  • 29 марта президент США Джо Байден сказал , что обеспокоен решением Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.
  • Решением о расположении ядерного оружия в Беларуси российский диктатор Владимир Путин взорвал авторитет лидера Китая Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.
Мир
Россия
Белорусь
ядерное оружие
ГУР
Читайте также:
санкції проти Росії
29 мартa, 2023 среда
Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
Дмитро Пєсков
28 мартa, 2023 вторник
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
27 мартa, 2023 понедельник
В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.49
    Покупка 37.49
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.31
    Продажа 41.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
15:09
Новый сезон "Дома Дракона" будет на две серии короче предыдущего, — Deadline
14:52
В Нацмузее покажут артефакты из крейсера "Москва" к годовщине его потопления
14:51
Российские военнопленные в Украине
"Международные организации ставят знак равенства между агрессором и жертвой": омбудсмен о заявлении ООН о нарушении прав пленных РФ
14:36
СБУ задержала трех коллаборантов, среди которых чиновник Купянского горсовета
14:31
Противники Талибана объявили о возобновлении партизанской борьбы
14:18
студент
В Украине обнародовали правила приема на обучение в колледжах и вузах
14:09
Эксклюзив
На Западе открыто призывать Украину к компромиссам из РФ уже не будут, - политолог Таран
14:08
OPINION
Свободному тяжело дышать "едиными новостями", или От "культа личности" нужна бустерная вакцина?
14:01
Россияне готовятся к фейковым выборам на временно оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
13:59
РФ выпустила "советчик участникам СВО", где призывает российских военных не доверять местным жителям
13:55
Песков заявил, что "гибридная война Запада против РФ" продлится долго
13:54
Зозуля обвинил НОК Украины в бездействии из-за решения МОК вернуть россиян и белорусов
13:51
Россияне вывозят украинцев в отдаленные регионы, чтобы решить свои демографические проблемы, - омбудсмен Лубинец
13:33
Сергей Ребров
Ребров прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной Украины
13:32
Посла России в Швеции вызывают в МИД из-за угроз вступления страны в НАТО
13:23
В ВРУ обещают усовершенствовать мобилизационные мероприятия
13:15
"Прокуратура" окупантов в Крыму требует 10 лет заключения крымскому татарину за помощь ВСУ
13:12
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
В России заявили, что Киев "нарушает права верующих в Украине" из-за выселения УПЦ МП из Лавры
13:12
На востоке мокрый снег, а в центре порывы ветра: прогноз погоды на 30 марта от Натальи Диденко
12:59
Pepsi впервые за 14 лет сменила логотип
12:59
РФ привлекает детей к фейковым минорованиям в Украине
12:54
"Великолепный пример немецкого качества": Резников испытал БМП Marder, прибывших в Украину
12:53
Болгарские аграрии начали протест на границе из-за беспошлинного ввоза украинского зерна
12:51
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на оккупированную Запорожскую АЭС
12:51
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 23-29 марта. В Бахмуте бои продолжаются уже в ближнем центре крепости
12:45
Новости компаний
Национальная сеть АЗК отправила на передовую очередные 20 новых надежных внедорожников
12:44
УПЦ МП выселяется из Киево-Печерской лавры: священники провели богослужение, возле храма остаются приверженцы церкви
12:26
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
12:18
С 1 апреля оккупанты планируют ввести новые ограничения для жителей в Запорожье, – Центр нацсопротивления
12:08
OPINION
Жажда наступления
12:03
В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час
11:55
РФ засекретила часть расходов, чтобы увеличить финансирование войны, - ISW
11:47
Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина
11:47
В Италии намерены запретить искусственное мясо
11:44
Жители временно оккупированных территорий не могут получить даже экстренную медпомощь, - Маляр
11:43
Обновлено
Из-за непогоды в Киеве и Киевской области применены стабилизационные и аварийные отключения
11:35
Полиция разоблачила мошенников, которые в фейковых "обменах валют" похищали деньги с помощью дронов
11:34
Россияне в дальнейшем обстреливают приграничье Харьковщины: повреждены дома и детсад
11:30
Месси сделал хет-трик и пересек отметку в сто голов за сборную Аргентины
11:28
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине на 29 марта: цены в обменниках
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV