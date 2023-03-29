Контролируем возможное размещение ядерного оружия в Беларуси вместе с партнерами, - украинская разведка
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что контролирует возможное размещение ядерного оружия в Беларуси и отслеживает ситуацию в РФ вместе с партнерами
Об этом информирует представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк .
"Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России", - говорит Черняк.
Представитель украинской разведки отмечает, что контроль размещения ядерного оружия – приоритетная задача, как для наших спецслужб, так и для мирового сообщества.
"Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше", – добавил Черняк.
Также ГУР считает, что заявления России о размещении ядерного оружия в Беларуси являются очередным шантажом рашистов.
- 25 марта Владимир Путин заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
- А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина.
- В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения". Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
- В свою очередь глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил , что если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции.
- 27 марта МИД Китая подчеркнул, что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
- 29 марта президент США Джо Байден сказал , что обеспокоен решением Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.
- Решением о расположении ядерного оружия в Беларуси российский диктатор Владимир Путин взорвал авторитет лидера Китая Си Цзиньпина, пишет Bloomberg.
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