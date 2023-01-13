Об этом рассказал директор предприятия по разработке и изготовлению беспилотников "Атлон Авиа" Артем Вьюник в эфире Эспрессо.

"Усиление контроля в ЕС и Польше приводит к тому, что рядовой таможенник, который оформляет груз на таможне или исследует документы в пункте пропуска, несколько раз перестраховывается. Поэтому есть проблемы с поставкой тех комплектующих, которые до октября без каких-либо препятствий ехали через Польшу", - заметил он

Артем Вьюник отметил, что с одной стороны, усиление контроля понятно, а с другой - создает значительные проблемы, в том числе финансовые, потому что не получается поставлять дроны по графику и обеспечить исполнение государственных контрактов. Это приводит к штрафным санкциям от заказчика.

“Но, в принципе, большую часть этих проблем мы преодолели. Я надеюсь, что в ближайшее время мы научимся жить с новыми правилами, требованиями польской стороны, ведь у нас нет другого выхода, нам нужно подстраиваться”, - подчеркнул директор "Атлон Авиа".

Он добавил, что в Украину не могут передать гражданские комплектующие, ведь польские таможенники считают, что у них двойное назначение, и требуют лицензию, на получение которой иногда уходит минимум месяц.

30 декабря вице-премьер-министр - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в рамках проекта "Армия дронов" приобрели 1577 беспилотников , 928 из них - уже на фронте.

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