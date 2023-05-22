Об этом и не только писали мировые издания 22 мая:

The New York Times

На встрече лидеров G7 Байден объявил о следующей помощи в размере $375 миллионов на артиллерию, боеприпасы и другое вооружение для Украины. "Вместе со всей G7 мы поддерживаем Украину, и я обещаю, что мы никуда не отступим ", – сказал Байден Зеленскому, объявляя о выделении финансов.

Издание также публикует материал, посвященный ситуации в Бахмуте. По мнению военных экспертов, если россияне будут продолжать посылать подкрепление в Бахмут, это может ослабить способность их войск сдерживать более широкое контрнаступление, которое планирует Украина. Как пишет NYT, захват Бахмута стал бы мощным символическим успехом для России. Это был бы первый украинский город, который они захватили после Лисичанска летом прошлого года, и стал бы неудачей для Киева, который потратил драгоценные боеприпасы и отправил некоторые из самых боеспособных сил, чтобы попытаться сорвать разрушительный многомесячный штурм города Россией. За почти год интенсивных боев там погибли тысячи военных с обеих сторон. В настоящее время Бахмут из цветущего города, где проживало более 80 тысяч украинцев, превратился в сплошные руины. "Они разрушили все, – сказал Зеленский во время выступления на G7. – Не осталось ни одного здания. Очень досадно, это трагедия, но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах. На этом пространстве нет ничего, только земля и много мертвых россиян".

В еще одной новости медиа пишет о том, что Бахмут фактически весь контролируется россиянами. Они цитируют генерала Сырского, заявившего, что в городе находятся небольшие подразделения украинских военных, которые будут продолжать защищать свои позиции, чтобы обеспечить "возможность войти в город в случае изменения обстоятельств".

Фото: 93OMB

The Washington Post

Глава МАГАТЭ планирует представить новое предложение по уменьшению рисков возникновения масштабной ядерной катастрофы на ЗАЭС. План Гросси включает пять принципов: запрет на размещение тяжелой военной техники и военнослужащих на АЭС; запрет на ведение огня с АЭС и в сторону АЭС, включая запрет на нападение на персонал на объекте; защита всех систем безопасности на АЭС; защита всех наружных линий электропередач; мониторинг соблюдения упомянутых принципов.

Контроль украинских войск над Бахмутом ослабевает, пишет WP. В городе украинцы контролируют лишь небольшие участки, однако новой целью является тактическое окружение города. Издание делится видением находившихся в Бахмуте военных: "Бахмуту конец", – сказал в воскресенье 47-летний солдат 24-й бригады, который на условиях анонимности поделился своей откровенной оценкой. Он рассказал, что был в городе накануне. Издание посвящает Бахмуту еще два материала, в одном сообщает о том, что украинские войска проводят контратаки в окрестностях города. В другом же пытается проанализировать, почему Украина и Россия так яростно воюют за этот город. Российские военные и наемники "Вагнера" месяцами обстреливали Бахмут превратив его фактически в обугленный город-призрак. "Непрекращающаяся борьба за контроль над городом, который, по мнению аналитиков, не имеет большого стратегического значения, превратила его в символ и политическое поле битвы для обеих сторон", – пишет WP.

The Guardian

Издание публикует видео Легиона "Свобода России", отмечая, что в социальных сетях распространяются кадры, якобы показывающие бои вдоль границы Украины с Россией.

Донецкий "Шахтер" раскритиковал "Барселону" после того, как ее игроки поблагодарили болельщиков в России за поддержку в этом сезоне. "Шахтер" призвал каталонский клуб попросить прощения. "Мы надеемся, что ФК "Барселона" осознает, что поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно неприемлема. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем", – отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Медиа также называет Бахмут эпицентром боевых действий. Бои в Бахмуте продолжаются, пишет Guerdian, ссылаясь на сообщения ВСУ и подчеркивая, что Россия нанесла авиаудары по городу. В следующем материале издание подчеркивает заявление Киева о том, что врагу нанесли огромные потери за время боев в городе. "Мы выиграли время для определенных действий, о которых расскажем позже", – цитируют журналисты Анну Маляр.

CNN

Россияне планируют провести слушания по продлению срока заключения американского журналиста Эвана Гершковича. Неизвестно, появится ли Гершкович лично, как это было в апреле.

Пока руководитель "вагнеровцев" заявляет, что захватил Бахмут, Россия обвиняет в атаке на Белгород Украину. В то же время украинские официальные лица сообщают, что нападение совершила группа граждан России, пересекших границу с Украиной, речь идет о Легионе "Свобода России".

Между тем, губернатор Белгорода назвал ситуацию в области крайне напряженной. Людей оттуда эвакуируют, большинство уже покинуло территорию пограничных сел и Грайворона на личном транспорте, а местные власти предоставляют транспорт для тех, кто не имеет возможности уехать самостоятельно.

Фото: Коммерсантъ

BBC

Издание сообщает о том, что главарь "Вагнера" пообещал сдать Бахмут российской армии до июня. Пригожин заявил, что захватил Бахмут в субботу. Украина сообщает, что все еще контролирует часть города, что ее войска все еще продвигаются на окраинах Бахмута. Анна Маляр подтвердила, что украинские силы все еще имеют небольшой плацдарм внутри города и продвигаются по окрестностям, добавив, что интенсивность их продвижения снизилась.

Gazeta Wyborcza

Россияне, воюющие на стороне Украины, перешли границу к России, пишет "Избирательная". Воюющие на стороне Украины российский добровольческий корпус и Легион "Свобода России" пересекли украинско-российскую границу в районе села Грайворон Белгородской области.

Украинские дети, которых украла Россия. Сколько из них никогда не вернутся домой, сколько потеряют свою украинскую идентичность, спрашивает издание. Это спланированная акция: сначала депортация, затем перевоспитание и, наконец, русификация. По официальным данным, с начала войны 19 тысяч украинских детей были похищены Россией. Между тем, российские источники утверждают, что 730 тысяч украинских детей были зарегистрированы в Российской Федерации после полномасштабного вторжения в Украину.