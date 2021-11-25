"Контроль над Украиной, дестабилизация Запада, противодействие НАТО": политология назвала причины напряжения Россией ситуации на границе

Об этом политология Анна Билитвина заявила в эфире программы "Содержимо с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Эту ситуацию нужно рассматривать, не как отдельную угрозу военного вторжения РФ в Украину, а как элемент гибридной войны. Россия опирается на военную силу, угроза – она реальна. Реализуется она или нет, будет ли зависеть и от Украины, потому что в гибридной войне - основная цель, это добиться политических целей с минимальным вооруженным влиянием на противника", - считает она.



По ее мнению, это означает, что Россия не хочет полномасштабной войны, а хочет использовать гибридную войну для достижения своих целей.



"У России несколько целей, касающихся Украины, Европы, геополитические цели. Она хочет контроля над Украиной, дестабилизировать Запад, противодействовать НАТО, предотвратить распространение НАТО на Восток. Россия демонстрирует, что если в Украине будет повышаться присутствие американской военной техники или военных НАТО , или совместные учения, то таких угроз Россия пытается этого предотвратить. Если Украина будет готова дать отпор России и для нее действительно будет очень высокая цена за подобные действия, тогда вряд ли Россия прибегнет к таким действиям", - подытожила Билитвина.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".

В Офисе президента нет подтвержденной информации о взимании российских войск к границе с Украиной.

21 ноября руководитель украинской военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил, что этой зимой Россия готовится атаковать суверенную территорию Украины.

Американская разведка опубликовала карту с местами возможного вторжения РФ в Украину этой зимой.

22 ноября Кремль обвинил Украину в наращивании военных сил.

Министр обороны Алексей Резников заявил , что не верит в большое наступление России и захват новых украинских территорий.

25 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил , что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.